AKUT Başkanı Nasuh Mahrukiye tutuklama talebi

Sevki sırasında gazetecilere konuşan Mahruki, “Son derece abuk subuk, savcı bey ‘FETÖ’cü ağzı’ diyerek, niyet okuma yapıp beni mahkemeye gönderdi” dedi. AKUT Başkanı ve Sözcü yazarı Nasuh Mahruki 5 Ekim 2016 tarihinde, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda Lozan Barışma Anlaşması üstüne yapılan konuşmada “Devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Mahruki’nin Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanacağını söyleyerek hakarette bulunduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanının şikayeti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, ifadesini almak üzere Mahruki’yi adliyeye çağırdı. Bu sabahtan avukatı ve eşi Mine Mahruki ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Hak Sarayı’na gelen Nasuh Mahruki, soruşturma savcısı Murat İnam kadar sorgulandı.

“Bu ifadeyi birincil kullanan ben değilim”

Mahruki’nin ifadesinde, adalar hakkında söylediği sözlerin ilk kez kendisi kadar kullanılmadığını belirterek “Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Albay Ümit Yalım söylemişti. MHP Milletvekili Ümit Özdağ ve bir takım gazeteciler de beyanlarında adaların kaybedilmesinin vatana ihanet suçu oluşturacağını söylemişti. Ben gazeteciyim. Görüşlerimi anayasal çerçevede sundum. Bu olayın böyle çarpıtılması beni rahatsız etti. Hatta bugünkü yazımda da özür diledim” dediği öğrenildi.

Savcı tutuklanmasını istedi

Savcı İnam, Mahruki’yi ifadesini aldıktan daha sonra ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Nöbetçi Sulh Canice Hakimliği’ne sevk etti. Bir zaman adliyedeki karakolda bekletilen Mahruki, sonra avukatıyla birlikte sorgulanmak üzere Nöbetçi Sulh Suç Oluşturan Hakimliğinin bulunduğu 6’ncı kata çıkarıldı.

Mahruki: “İyi amaç olduğunu düşünmüyorum”

Sevk edildiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahruki, “Son derece saçma, devran değişecek diye bir açıklama kullandım diye savcı bey ‘FETÖ’cü ağzı’ diyerek, kasıt okuma yaparak mahkemeye gönderdi. Devran değişecek FETÖ’cülerin kodu mu ben nereden bileyim. Jurnal hayatta kullanılan bir şey. Sonuçta hukuksuzluk döneminde yaşadığımızı tüm Türkiye, bütün dünya biliyor zaten. Sonuçta bu hukuksuz dönem değişecek. Türkiye evrensel hukuk ilkelerine geri dönecek. Haklı haksız, suçlu masum ayrımı yapılacak anlamında söyledim. Sayın savcı bunun FETÖ’cü ağzıyla kullanılan bir sözcük olduğunu söyledi. Normalde ben Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili savunmamı yaptım. Savcı ‘Orası tamamlanmış fakat şu lafı söylemeseydiniz’ dedi. ‘Ne o’ dedim, ‘Devran değişecek’ dedi. ‘Ne alakası var ama’ dedim, semt ağzı sonuçta. Sonuçta Türkiye’nin hukuksuz bir dönemde olduğunu cümbür cemaat biliyor. Şu zaten hukuksuzluğun ta kendisi şu lahza yaşıyor olduğum şey. Şimdi mahkemeye gidip ifade vereceğim. İşte devran değişecek ifadesi FETÖ’cülerin kullandığı bir ifadeymiş, benzeri kod gibi. Günlük kullanılan bir sözcük bu kadar takılmamak lüzumlu. İyi kasıt olmadığını düşünüyorum” diye konuştu. Başak Akbulut