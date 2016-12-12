AKUT Eskişehir ekibi Antalya'da eğitim aldı

ESKİŞEHİR (AA) – Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi Antalya’da eğitime katıldı.

AKUT Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleşen eğitime Türkiye genelindeki 21 ekipten 150 kişinin katıldığı bildirildi.

Katılımcılara temel ve ileri düzeyde dağ arama kurtarma teknikleri, makara sistemleri, ip köprüsü ile kazazede tahliyesi ve ipteki kazazedeyi tahliye eğitimlerinin verildiği belirtildi.