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AKUT'tan dalış eğitimi

– Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, 11 gönüllüsü ile Bodrum’da dalış eğitimi yaptı

24 Ekim 2016 Pazartesi, 19:35
AKUT'tan dalış eğitimi

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ESKİŞEHİR (AA) – Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi 11 gönüllüsü ile Bodrum’da dalış eğitimi düzenledi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Turkuaz Dalış Merkezi sponsorluğu ile gerçekleştirilen programda, sahil güvenlik batığı SG 115’e dalışlar gerçekleştirildi.

Akut Eskişehir ekibi, su altı ve su üstü arama kurtarma operasyonlarına daha güçlü ve hazır bir durumda olmak için her fırsatta eğitim yaptıklarını söyledi.

İlk eğitimlerini havuzda yapan ekip, bir sonraki hafta Bodrum’a giderek deniz eğitimlerini tamamladı.

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