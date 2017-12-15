Akyürek: “Değerlerimize katkı sağlamak için çalışıyoruz”
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli yatırımlardan olan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi basına tanıtıldı. Merkezde düzenlenen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, her Şeb-i Arus dönemine bir eser yetiştirmeye çalıştıklarını, Şeb-i Arus törenlerinin bir eserle taçlanmasını arzu ettiklerini kaydetti. Mesnevi tercümeleri, Mevlana Meydanı çalışmaları, Bedesten çalışmaları, Mevlana’nın evinin bulunduğu yerin tespiti, Şems Yolu projesi, Payitaht Müzesi ve bu bölgede yapılan diğer çalışmaların bu düşünceyle oluştuğuna vurgu yapan Başkan Akyürek, “Mevlevi Kültürüne doğrudan hizmet eden, Mevlevihane fonksiyonlarına haiz bir mekanın bu bölgede oluşmasını arzu ediyorduk. Çünkü bu bölgeye gelenler canlı ve yaşayan bir Mevlevihane merkezi görmek istiyordu. Çalışma, adım adım hayata geçmiş oluyor. İslam sanatlarının öğretildiği ve yaşatıldığı mekanlarıyla ayrı bir kompleks oldu. Yan tarafta da bir panorama müzesi canlandırılıyor. O dönem Konya’sının ve Mevlevi kültürünün görsel olarak anlatıldığı bir yapı ortaya çıktı” diye konuştu.
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nin kendine özgü bir işleyişi olacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Mevlana Kültür Merkezi’ni hayata geçiren, Şeb-i Arus törenlerinin dünya çapında programlanmasını sağlamaya gayret eden, dünyada yüzden fazla önemli şehirde Konya ve Mevlana konulu sema ve tanıtım programları yapan bir belediye olarak bu konudaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Burası Konya kültürünün ve Mevlevi kültürünün bir merkezi. Herkesin kullanabileceği, Mevlevi kültürünü yaşatma konusunda katkı yapabilecek, herkesin istifade edebileceği bir mekan. Mekanları yapmak yetmiyor. Çok güzel salonlar, semahaneler yapabilirsiniz ama oraya bir ruh katmak gerekiyor. O ruh katılmazsa arzu edilen sonuç alınamıyor. O ruhun da katılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda sorumluluk alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu manevi hizmetleri, eserleri bir propaganda bir tanıtım aracı değil, tam tersine şehrimize ülkemize, inancımıza, davamıza, değerlerimize katkı için gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
İnsan ve İrfan Vakfı adına konuşan Araştırmacı Yazar Fatih Çıtlak da, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi gibi mekanların birkaç yıl içinde Sivas’ta, Kayseri’de, Kastamonu’da açılabileceğini söyleyerek, “Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı tespit eden Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bunu ihya ettiği için sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konyalılar da geldiğimiz günden beri bize büyük teveccüh gösterdi onlara da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Toplantının ardından basın mensupları , İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.
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