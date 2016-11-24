Akyürek: Konya, yenilenebilir enerjinin merkezi konumunda

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Çin’in Qinghai eyaleti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ye Qinyun ve beraberindeki yatırımcılarla görüştü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Çin’in Qinghai eyaleti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ye Qinyun ile Konya’da yatırım yapacak şirket yöneticileri ve Çinli meslek adamlarıyla ile görüştü. Merkezi Çin’in Xian şehrinde bulunan İpekyolu Şehirleri Birliği’nin kurucu üyesi olduklarını ve Tarihi Ipek Yolu’nun baştan canlandırılmasının dünyadaki dengeleri etkileyeceğini bildiren Başkan Akyürek, Çin, İran ve Türkiye’nin işbirliğine devam etmesi halinde daha da güçleneceğini ifade etti. Konya’nın 21. yüzyılın en kayda değer yatırım alanlarından birisi olan yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’nin merkezi konumuna geldiğini gösteren Başkan Akyürek, “Büyükşehir Belediyesi olarak temizleme tesisinden ve çöpten elektrik üretiyoruz. Güneş ve rüzgardan enerji üretimi ile ilgili de yatırım hazırlığındayız. Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi konusunda dünyanın en büyük imal bölgelerinden birisinin planlaması Konya’da yapıldı. Belediye olarak 40 milyon metrekareden fazla alanı, güneş enerji tesisleri, enerji üretim alanı, güneş enerji pili ve bu alandaki yatırımlar için uygun şekilde planladık. Hükümetimiz, Enerji Bakanlığımız bununla birlikte o bölgede çok kayda değer bir termik santralin de hazırlığını yapıyor. Enerji bölgesi, Türkiye ve Konya’nın çok siklet verdiği bir yatırım alanı” dedi.

Başkan Akyürek, yatırım açısından çok yerinde bir büyük kasaba olan Konya’nın Orta Doğu ve bölgeye açılma yönüyle Türkiye’nin kalbi mesabesinde bir yerde olması nedeniyle de Çinli yatırımcıları beklediklerini belirtti.

Konya, Ipek Yolu’nun kayda değer merkezlerinden

Çin’in Qinghai eyaleti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ye Qinyun da Konya’nın Ipek Yolu’nun manâlı merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Ipekli Yolu’nun canlandırılması projesinde önemli araştırmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. İki ülkenin yüksek seviyedeki politik görüşmelerinin ticari ilişkileri ve yatırımları da artıracağını kaydeden Qinyun, “Konya’da yapılacak büyük enerji yatırımı hakkında veri sahibiyiz. Qinghai eyaleti yenilenebilir enerji teknolojilerine sahip bir alan. Konya ile işbirliğinin artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Akyürek, ziyaretin sonunda misafirlerine Mesnevi ve çini sikke hediye etti.