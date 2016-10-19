Akyürek: “Sayın Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, geçtiğimiz Cuma günü Konya’ya gelerek Büyükşehir Belediyesi ile halk yatırımlarının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Büyükşehir Belediye Meclisi ve Konya halkı namına teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da belediye yatırımlarını da kapsayan toplu başlangıç ve esas atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında konuşan Başkan Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği Konya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin 750 milyon lira tutarındaki yatırımlarının açılışı ile birlikte çok sayıda kurum ve kuruluşa ait yatırımların başlangıç ve temel atma programını gerçekleştirdiğini söyledi. Açılışı yapılan Büyükşehir yatırımları aralarında yer alan Tarihi Bedesten restorasyonunun 92 milyon liralık bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Bedesten’de 2 bin 687 işyerini kapsayan büyük bir restorasyon yapıldı. İşyerleri, çatılar her tarafta yapıldı. Tamamında kanalizasyon, yeni su şebekesi, doğalgaz şebekesi, elektrik, internet altyapısı her yerde düzenlenmiş oldu. Bedesten’i ziyaret ederek esnaflarla görüşen Sayın Cumhurbaşkanımız, tarihi ve başarılı bir egzersiz olduğunu belirterek tebrik etti. Törende, Bedesten dıştan tamamladığımız 658 milyon liralık su, kanalizasyon, mahalle yolu ve prestij sokak yatırımının açılışı yapıldı. Toplam 750 milyon liralık bir başlangıç gerçekleştirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende Şehir Hastanesi’nin de temelini atarak yatak kapasitesini bin 200’e çıkartma talimatı verdiğini bildiren Başkan Akyürek, Seydişehir Alacabel Tüneli’nin temelinin de atıldığı programda halk kurum ve kuruluşlarına ait yatırımların açılışlarının yapıldığını açıklama etti. Konya’ya verdiği layık sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Büyükşehir Belediye Meclisi ve Konya halkı adına teşekkür eden Başkan Akyürek, Şeb-i Arus’ta yeni yatırımların açılışları için hazırlık yaptıklarını da sözlerine ekledi.