Akyürek: Tarihi mirasa sahip çıkmak için yoğun çalışıyoruz

Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle bir tanımlama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya genelinde tarihi mirasa sahip çıkmak için yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, bugüne dek 17 cami ve mescitte restorasyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle bir yorumlama yaptı. Konya’nın bin kişiye düşen cami rakamlarında Türkiye’de maksimum cami bulunan şehir olduğunu gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye olarak Konya genelindeki tarihi eserler ile birlikte tarihi camilerin restorasyonu ve bakımı ile ilgili de incelemeler yürüttüklerini söyledi. Tescilli yapıların restorasyonu konusunda büyük bir gayret içinde olduklarını dile getiren Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Alan Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlarla tarihi mirasa sahip çıkmaya çaba gösterdiklerini açıklama etti. Sultan Selim Cami ilk kez almak üzere çok sayıda cami, mescit, türbe, zaviye ve eski medresede restorasyon çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Akyürek, “Kapu Cami ve Aziziye Cami ile birlikte Mevlana Türbesi civarındaki Hacıveyis ve Kışla Camilerinde, ayrıca Bulgur İmam Cami, Çukur Cami, Asmalı Hatıp Sultan Cami, Tahir Paşa Cami ve Akşehir İplikçi Camisinde restorasyonlar tamamlandı. Sultan Selim Cami, Ilginç Nasrullah Cami, İsmail Hakkı Konyalı Cami, Tatköy Cami, Kadınhanı Atlantı Çarşı Cami, Akşehir Tahtakale Mescidi ile Akşehir Kalaycı Mescidi ve Cemel Ali Büyükbaba Mescidi’nde incelemeler devam ediyor” dedi.

Başkan Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi Projesi dahilinde Bedesten’de yaptıkları 2 bin 687 bina ile birlikte Konya merkez ve ilçelerde bugüne dek 2 bin 788 tarihi eseri restore ettiklerini de sözlerine ekledi.