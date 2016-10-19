Akyürek, UCLG eşbaşkanlığı görevini değerlendirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dünya belediyelerinin Birleşik Milletler’de bilinen en üstteki birliği olan Birleşmiş Kentler ve Lokal Yönetimler Birliği (UCLG)’nin eşbaşkanlığına seçilmesinin şehir halkı namına kayda değer bir gelişme olduğunu açıklama ederek, bu gelişmenin Konya’nın dünyadaki saygın yerini pekiştireceğini, şehrin tanıtımına katkı maddesi yapacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Birleşmiş Irk kadar bilinen, Dünya Belediyeler Birliği olarak da aşina UCLG eşbaşkanlığına seçilmesiyle ilgili bir tanımlama yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında konuşan Başkan Akyürek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın bir önceki dönem başkanı olduğu Birleşmiş Kenetler ve Lokal Yönetimler Birliği’nin Genel Kurulu’nda Türkiye’nin eşbaşkan adayının Konya olduğunu açıklama etti. Konya’nın Barcelona, Paris, Strazbourg, Guangzhou ve Quito birlikte dünya belediyelerinin Birleşik Milletler’de belli en üst birliği olan Birleşmiş Kentler ve Lokal Yönetimler Birliği’nin eşbaşkanlığına seçildiğini kaydeden Başkan Akyürek, “Bu sevindirici bir haber. Şehrimiz namına manâlı bir gelişme. Konya’nın dünyadaki saygıdeğer yerini pekiştirecektir, şehrin tanıtımına katkı yapacaktır. Dünya Belediyeler Birliği’nde Konya’mıza oy veren dünya şehirlerinin belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ülkemizi bu birlikte Konya olarak en iyi şekilde temsilcilik etmeye çalışacağız. İstanbul’da bir egzersiz ofisi var. Idareci arkadaşlarımızla bir araya gelerek, Türkiye olarak, şehir olarak etkin bir şekilde temsilcilik için, katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Konya’yı Kolombiya’da düzenlenen UCLG toplantısında temsilci Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Ekvador’a artan bir şekilde, burada da şehirleşmeyle ilgili Habitat programına katılacaklarını ifade eden Başkan Akyürek, Türkiye’den bakanların da katılacağı toplantının Konya ve Türkiye namına hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Akyürek, uluslararası arenada yapılan bu nesil toplantıların Konya Büyükşehir Belediyesi’nin dünya belediyeleri tarafından takibini de artırdığını, bunun da şehrimiz namına hoş bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.