Akyurt Belediyesi öğrencilere kırtasiye ve temizlik seti dağıttı

ANKARA (AA) – Akyurt Belediyesi, okula yeni başlayan 700 ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi ve temizlik seti hediye etti.

Yıldırım Beyazıt İlkokulunda öğrencilere, içerisinde kalem, kalemtıraş ve silgi bulunan kalemlikler ile el sabunu, diş macunu, diş fırçası ve tırnak makası gibi malzemelerin bulunduğu temizlik seti dağıtıldı.

Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda öğrencilere hediyelerini, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ile meclis üyeleri Musa Çakmak, Cemalettin Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan verdi.

Ayantaş, öğrencilere hayatları boyunca başarılı olmaları dileklerini ileterek, “Hepiniz bu vatana, millete faydalı işler yapacak, içinizden belediye başkanları, bakanlar, başbakanlar çıkaracaksınız.” dedi.