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Akyurt Belediyesinde sözleşme sevinci

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:15

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ANKARA (AA) – Akyurt Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşme, Ankara Evi’nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere, belediye başkan yardımcıları Ayla Can ve İlhan Şener ile sendika yetkilileri tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Ayantaş, sözleşme ile işçi statüsünde çalışan personelin daha iyi şartlarda çalışmasının sağlandığını söyledi.

Ayantaş, “Çalışmayı yapan birim müdürlerimiz ile sendika yetkililerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Şube Başkanı Dere ise törenin ardından Ayantaş’a, kendi fotoğraflarının kolajından oluşan bir tablo hediye etti.

Akyurt Belediyesi Sendika sözleşme

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