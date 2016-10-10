Akyurt Belediyesinden okullara spor malzemesi

ANKARA (AA) – Akyurt Belediyesi, ilçedeki okullara spor malzemesi dağıttı.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, okulların müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleriyle belediye kültür merkezinde bir araya geldi.

Başkan Ayantaş, yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinden gelen biri olarak okullarda malzeme eksikliğinin zor bir durum olduğunu belirterek, imkansızlıklar yüzünden çok sayıda yetenekli sporcu yetiştirmekten mahrum kaldıklarını, artık bu yetenekleri ortaya çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Akyurt Belediyesi olarak diğer ihtiyaçlarının yanı sıra spor malzemesi konusunda da okullara destek olduklarına değinen Ayantaş, “Bunu geleneksel hale getirdik. Öte yandan gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmasını önlemek, onları bağımlılıktan kurtarmaktan daha önemli. Spor bunun için bir fırsattır.”

Konuşmanın ardından Başkan Ayantaş, futbol, basketbol ve voleybol topları ile diğer malzemelerden oluşan paketleri öğretmenlere teslim etti.