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Akyurt Belediyesinin yeni hizmet binası açıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:40

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ANKARA (AA) – Akyurt Belediyesinin yeni hizmet binası açıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, açılışta yaptığı konuşmada, göreve başladıkları 2004 yılından bu yana Akyurt’ta birçok yeni projeye imza attıklarını söyledi.

Özellikle meclis üyelerinin desteği ve personelin yapılan her işi sahiplenmesinin, başarılı olmalarında etkili olduğunu dile getiren Ayantaş, şunları kaydetti:

“Yeni binamız dış görünüş, kullanışlılık ve bulunduğu yer bakımından çok güzel bir bina oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha yeni projelere de imza atacağız. Örneğin 3 köy konağı projesinin ihalesini yaptık. İlerleyen zamanlarda onların da açılışını yapacağız. Her zaman söylediğim gibi insanlar kendini yenilemeli. ‘Ben oldum’ diyen insan yok olmaya mahkumdur. Biz Akyurt Belediyesinde idareciler ve personel olarak kendimizi yeniliyoruz. Yeni binamızda da Allah, bize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”

Ayantaş, daha sonra birimleri gezdi, personele başarılar diledi.

Açılışa, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Belediye Meclisi üyeleri ve personel katıldı.

açılış Akyurt Belediyesi hizmet binası

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