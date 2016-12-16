Akyurt Kaymakamı Altın göreve başladı

ANKARA (AA) – Akyurt ilçesine atanan Kaymakam Osman Altın, görevine başladı.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, görevine başlayan Altın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ayantaş, ilçelerinin Ankara’nın en hızlı büyüyen ilçeleri arasında üst sıralarda yer aldığını, bugüne kadar bütün kaymakamlarla uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek Altın’a görevinde başarı diledi.

Osman Altın ise Akyurt’ta görev yapacak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.