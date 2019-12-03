Akyurt'ta “Artık Engel Yok Projesi”
ANKARA (AA) – Ankara'nın Akyurt ilçesinde, "Artık Engel Yok Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Akyurt Kaymakamlığından Kültür Merkezine yürüyüş yapıldı.
Yürüyüşte, engelliler için farkındalık oluşturmak amaçlanırken, Kültür Merkezindeki etkinlikte de katılımcılara çeşitli engellilik durumlarını tecrübe ederek onların karşılaştıkları zorlukları anlamaları sağlandı.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, programda yaptığı konuşmada, projenin geliştirilmesinde ve uygulanmasında emeği geçen Baha Enes Karakullukçu'nun emeğinin çok büyük olduğunu belirterek, "Baştan sona gençlerin içinde yer aldığı bir proje bu. Baha ile tanıştığımızda kendisinin öz güveni bizi çok etkiledi. Bu projeyi bizimle paylaştı ve desteğimizle güzel bir iş ortaya çıktı. Ekibimiz de Baha'nın heyecanına kayıtsız kalmayıp destek verdi." diye konuştu.
Ayık, beş yıllık planlarında ilçeyi "engelsiz bir şehir" haline getirmek gibi bir hedefleri olduğunu anlatarak, "Her bireyin eşit koşullarda etkinliklere katıldığı, vücutlarındaki herhangi bir engelin yaşama katılmalarına engel olmadığı bir Akyurt kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
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