Akyurt'ta “Camiden Sahaya Futbol Turnuvası” sona erdi

ANKARA (AA) – Akyurt Belediyesinin 2013 yılından bu yana Akyurt Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İle Müdürlüğü ile düzenlediği "Camiden Sahaya Futbol Turnuvası"nın 7'ncisi Akyurt Şehir Stadı'nda düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı.

Turnuvanın ödül törenine, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Cemalettin Sarp, Belediye Meclis Başkan Vekili Resul Can, Akyurt Müftü Vekili, Merkez Vaizi Mehmet Yazıcı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yurtoğlu ile sporcuların tamamı katıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, törende yaptığı konuşmada, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden özellikle isteğim, öğrendiğiniz güzel ahlakı, sportif faaliyetleri hayatınızın kalan kısmında da devam ettirmenizdir. Camilerimizde hocalarınızı da sürekli ziyaret etmeyi ihmal etmeyin." dedi.

Akyurt'ta yer alan 21 camiden 744 kurs öğrencisi ve sporcunun katıldığı turnuvanın başlangıcı olan 4 Temmuz'dan bu yana Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 158 maç oynandı. Maçlarda en az kart gören takımlar olan Bilal-i Habeş ve Yeni Aksa Camii takımları en centilmen takım ödülünü aldı.

Küçüklerde Halil İbrahim Camisi, Yıldızlarda Akyurt Merkez Camisi, Gençlerde ise Büğdüz Camii şampiyon oldu.

Sıcak havada gerçekleşen törende sporculara dondurma dağıtılırken, Akyurt Belediyesi tarafından tüm sporculara futbol topu hediye edildi.