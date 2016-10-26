Akyurt’ta resim sergisi açıldı

ANKARA (AA) – Akyurt ilçesinde resim sergisi açıldı.

Ressam Ayşe Kavasoğlu’nun çalışmalarının sergilendiği Kültür Merkezi’ndeki serginin açılış kurdelesini, Akyurt Kaymakam Vekili Mehmet Ali Tünay, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz kesti.

Sergiyi gezen Tünay ve Ayantaş, Kavasoğlu’dan resimler hakkında bilgi aldı.

Akyurt’ta sanat alanında farklı işlere imza atıldığını söyleyen Ayantaş, resim, filografi ve fotoğraf sergileriyle sanatın her alanının yakından tanınmasına imkan sağlandığını belirtti.

Kavasoğlu ise resim sergisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi.