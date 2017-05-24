Alaattin Çağıl’a Gençlik Özel Ödülü

Türkiye’de gençler arasında kültürel bir köprü kurarak tüm dünya da uzlaşma, kardeşlik, sevgi ve hoşgörünün yaygınlaştırılması amacıyla 2015’te kurulan MCD Gençlik Kulübü, gençlerin verdiği oylarla en iyileri seçmeye devam ediyor. Günümüz de sosyal medyanın önemi ve etkili kullanımı hakkında çoğu eğitim veren Alaattin Çağıl, bu sene Türkiye Gençlik Ödülleri’nde Sosyal Ağ Uzmanı olarak Gençlik Özel Ödülü’nü aldı. Ürettiği içeriklerle dikkatleri üzerine çeken ve çoğu sosyal yükümlülük projesinde bulunan Çağıl, Gençlik Özel Ödülü’nü almaktan mutlu olduğunu ifade etti.