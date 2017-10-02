Alabalığın çiftlikten sofraya uzanan yolculuğu

Protein, potasyum, fosfor, demir ve omega yağ asitleri gibi sıhhatli bir bünyenin alması gereken tüm kıymetleri barındıran alabalık, ihracatın yanı gizeme iç piyasada da tüketimi en fazla olan balıklar arasında yer alıyor.

Berrak, pak, serin ve oksijen seviyesi yüksek sularda yetişebilen alabalıklar, Türkiye’de taze ve dondurulmuş, Avrupa ve Rusya’da ise daha çok tütsülenmiş ve füme olarak harcanıyor.

Dünyanın önde gelen alabalık üreticilerinden Türkiye’de geçen sene takribî 101 bin ton olan imalin bir kısmı ihraç edilerek 103 milyon dolar kazanç sağlandı.

Türkiye’de çiftlik civarında yalnızca “gökkuşağı” türünün imalinin yapıldığı alabalık, yavru şirketlerinden çiftliğe oradan harekâta kuruluşlarına uzanan 10 aylık bir yolculukla ekonomik kıymet kazanıyor.

Oksijen oranının yüksek olması dolayısıyla natürel su kaynaklarına en yakın noktalarda setler halinde kurulan çiftliklerde anaç balıklardan alınan yumurtalar, geliştirilip boylarına göre değişik setlere alınıyor.

Yetiştirme sürecinde her gün üç kere balık ve darı içeriği bulunan yemler verilerek beslenen balıklar, takribî 10 ayın sonunda setlere gerilen ağlarla “hasat edilerek” harekâta kuruluşlarına doğru yola çıkarılıyor.

Taşıma sırasında oksijen seviyesinin düşmemesi için oksijen tüplerinin bağlı olduğu tanklarla sevk edilen balıklar, harekâta kuruluşunda yıkanıp ayıklandıktan sonra iç piyasa için taze veya dondurulmuş olarak ambalajlanıyor.

İhracatlık mahsuller ise 6 saat tuzlu suda bekletildikten sonra şişlere dizilerek meşe talaşlarının yandığı, içinde dumanın gezdirildiği özel bir fırında 1 saate yakın pişiriliyor.

Bir zaman dinlenmeye vazgeçilen tütsülenmiş alabalıklar, vakumlu ambalajlara alınarak ihracatın yapılacağı gemilere sevk ediliyor.

İşlenmemiş balıklar 4 avro ortamında ihraç edilirken, işlenmiş isli balıklar ambalajlamaya göre 10 avro ortamında maliyetlerle satılıyor.

Füme alabalıklar özellikle Almanya, Holllanda, Belçika, Danimarka ve Çekya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ile Rusya’ya sevk ediliyor.

“Suya hayran kalıyorlar”

Tütsülenmiş alabalıkta önde gelen ihracatçılardan Mustafa Özpek, Türkiye’nin zengin su kaynaklarını etrafa arkadaş bir yapımla değerlendirdiklerini, girdikleri bir hayli pazarda seçim edildiklerini söyledi.

Senelik vasati 14 milyon avroluk ihracatlarının bulunduğunu anlatan Özpek, kurduğu çiftliklere gelen yabancı alıcıların suyun pakliğinden ve natürel hoşluklardan çok etkilendiğini belirtti.

Alabalık tüketiminin Avrupa’da çok yüksek olduğunu, senelerdir iç piyasayı da geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Özpek, “Artık bizim ulusumuzun da balık kültürü yavaş yavaş büyümeye başladı. Ben herkese öneri ediyorum. 71 yaşındayım ve dimdik ayaktayım. Balık yediğim için sıhhatliyim. Balığın azıcık daha tüketiminin çoğalması gerekli. İhracat yapıyoruz döviz kazandırıyoruz ama bir yandan da üzülüyoruz zira onların çocukları yerken bizim çocuklarımız yemiyor.” diye konuştu.