Ana Sayfa   >   Genel   >   Alacabel tünelindeki yapım çalışmaları

Alacabel tünelindeki yapım çalışmaları

27 Eylül 2016 Salı, 11:48
Alacabel tünelindeki yapım çalışmaları

Benzer Konular

tir-kaza-yapti-bolu-dagi-tuneli-trafige-569e0fcedfb4e
TIR kaza yaptı: Bolu Dağı tüneli trafiğe…
tunel-bozkirdan-yesile-gecis-kapisi-olacak-55d8600d7c884
Tünel bozkırdan yeşile geçiş kapısı olacak

KONYA (AA) – Seydişehir- Antalya karayolu üzerinde yapımına başlanan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli için yapım çalışmaları sürüyor.

Karayolları Konya Bölge Müdürü Turgut Aydın yaptığı açıklamada iç anadolu bölgesini, akdeniz bölgesine bağlayacak olan Alacabel Tüneli çalışmaları kapsamında Seydişehir Antalya karayolunun 23. kilometresinde şantiye kurma çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Tünelin özellikle kış aylarında trafikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

“Çift tüp şeklindeki 7 bin 300 metrelik Alacabel tüneli Seydişehir ve Akseki ye bağlı Ceceler Mahallesi tarafından iki taraflı olarak yapılacak. Ceceler Mahallesinde şantiye çalışmaları tamamlandı ve tünel açma çalışmaları başladı. Tamamlandığında Seydişehir-Antalya yolu 17 kilometre kısalacak. Rampalar ve virajlarda ortadan kalkacak. Sürücüler hem güvenli, hem de rahat bir yolculuk yapmış olacaklar. Tüneli 3 yılda bitirmeyi planlıyoruz.”

Alacabel tünel yapım

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi