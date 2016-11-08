Aladağ Kayak Merkezi çalışmaları sürüyor

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Derbent Aladağ Kış Turizmi Yapılabilirlik Raporu Hazırlama ihalesinin Konya Büyükşehir Belediyesi göre yapılmasından sonra, ihaleyi alan ekiple birlikte Aladağ’da incelemelerde bulundu.

Aladağ tesisinin yapımını gerçekleştiren işyeri yetkilisi Mehmet Eğlenceoğlu, çalışmaları çabuk bir şekilde sürdürüp birinci etabı 2017 kış sezonunda hizmete hazır ayla getireceklerini söyledi. Aladağ’ın kış sporlarıyla beraber bir spor kompleksi özelliklerini barındırdığını anlatan Eğlenceoğlu, “Burada teleferik ve telesiyejle birlikte, kayak tesisleri, konaklama ve eğlence alanları, dağ bisikleti, dağcılık, ofroad, atçılık gibi birçok aktivitenin yapılması muhtemel. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Yılın her ayı misafirlerine hitap edecek manâlı bir turizm merkezi olacak” dedi.

Mimar Hakkı Şahan da, Derbent’in doğasıyla kayda değer bir alımlılık merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Yapacağımız tesislerin Derbent ile birlikte Konya’ya, hatta ülkemize kayda değer bir bedel katacağını düşünüyoruz. Yapay kar imal tesisinsin de olacağı projeyi hukuki süreçlerle birlikte inşallah önümüzdeki kışa hazırlanmış ülkü getireceğiz. Birinci etapta teleferik ve telesiyejle birlikte deneyimsiz eğitim pisti ve normal pist bulunacak. Bura konaklama, restoran ve alışveriş merkezleri de olacak. Aladağ’ın güney cephesinde yani Mülayim köyü tarafında da zorlu kayak parkuru olacak” şeklinde konuştu.

“Aladağ projesinin gerçekleşmesiyle kış festivalleri planlıyoruz”

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ise, uzun süredir üstünde çalıştıkları projenin Büyükşehir Belediyesi’nin Yapılabilirlik Raporu Hazırlama İhalesini yapmasıyla sürat kazandığına uyarı çekerek, “Duyarlılığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek’e ve ilgili arkadaşlara teşekkür ederiz. Bundan sonradan projenin daha süratli ilerleyeceğine inanıyoruz. Konya turizmine manâlı değerinde katacak olan Aladağ projesinin gerçekleşmesiyle biz de burada Kış Festivalleri planlıyoruz. Bunun yanına futbol kulüplerinin kamp yapabilecekleri bir alan oluşacak. Futbol sahalarıyla antrenman ihtiyacına da yanıt verilecek” dedi.

Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Murat Kamışdere de, Derbent’in çoğu spora yerinde olduğunu belirterek, “Böyle bir doğada yapılacak olan tesislerin içinde ata sporumuz olan atlı okçuluğun da ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin bulunacak olmasından son derece memnunuz. İnşallah kayakla birlikte Derbent Aladağ komple bir spor merkezi olsun” şeklinde konuştu.

Açıklamaların peşinde Eğlenceoğlu başkanlığındaki heyet zirveden itibaren arazi incelemesi yaptı. Dağcılık ekibi yürüyüş parkuru çalışırken, dağ bisikletçileri güzergah tespit çalışması yaptı. Yamaç Paraşütçüleri de rüzgar ölçümü yaparak bölgede spor yapabileceklerini belirtti.