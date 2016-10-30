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Alanyaya 200 bin çiçek

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Yoklama Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler ekipleri, Alanya’da çiçek dikimi çalışması başlattı.

30 Ekim 2016 Pazar, 14:17
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Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Yoklama Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler ekipleri, Alanya’da çiçek dikimi çalışması başlattı. Ekipler, sonbahar ve kış mevsimine uygun olan 200 bin çiçeği Alanya merkez ilk olarak almak üzere, Oba, Mahmutlar, Konaklı ve Türkler’de Büyükşehir’in mesuliyet alanı içinde olan, park, kaldırım ve refüjlere dikiyor.

Dikim çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Mevsimlik çiçek dikiminin yanı sıra ekipler, ağaç, bitki ve yeşil alanların bakım çalışmalarını da yürütüyor. 

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