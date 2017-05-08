Alaplı limanında ölü yunus balıkları bulundu

İlçedeki balık ölümlerinin nedeni az önce netlik kazanmadı. İlçede daha önce de yunus balığı ölüsü bulunduğunu gösteren Timur Arslan, 10 tane yunus balığının 2 hafta önce barınağın içinde yüzdüğünü anlattı. Arslan, “2 hafta önce yolunu şaşıran yunus balıklarının barınağın içine girdiğini gördük. Bu yunuslardan 2 tanesi ölmüş ve karaya vurmuştu.

Yunuslar denize açmak istiyordu fakat barınağın ağzı çok sığ olduğu için çıkış yapamadılar. Bugün ise 3 Yunus balığının daha öldüğünü gördük. Burada hala 5 tane daha yunus balığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karadeniz’e çıkamadıkları için kesintisiz yunus balığı ölümleri meydana geliyor. Bu konu basına yansıdığı halde şu ana dek çevrecilerden incelemeye gelen olmadı. Yoksa tümü burada ölecekler” diye konuştu.

Ertuğrul Yüksel

