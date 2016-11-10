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10 Kasım 2016 Perşembe

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Alaplıda 10 Kasım Atatürkü anma töreni

Ilk tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı.

10 Kasım 2016 Perşembe, 15:15
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Ilk tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saat 09.05’te ise iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının gerisinde Atatürk Anıtındaki merasim sona erdi. Törene, Alaplı Kaymakamı Altuğ Çağlar, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kutlama programı Alaplı Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Alaplı Anadolu Lisesi göre hazırlanan anma programında, konuşmaların gerisinde Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü dolayısıyla şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. 

Ertuğrul Yüksel

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