Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan Foreign Bank güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) – Albaraka Türk’ün de iştirakleri arasında yer aldığı Bahreyn merkezli uluslararası İslam bankacılığı grubu Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) ve Libya’nın önde gelen uluslararası bankacılık kuruluşu Libyan Foreign Bank (LFB), bankacılık alanında yeni iş birlikleri oluşturulması amacıyla karşılıklı mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya kıtasında 15’ten fazla ülkede faaliyetlerine devam eden Albaraka Bankacılık Grubu ve Avrupa, Afrika ve Asya’daki 28 ülkede 45’ten fazla bankada hissesi bulunan Libyan Foreign Bank arasında imzalanan mutabakat kapsamında özellikle hazine, yatırım, ticaret finansmanı ve İslami bankacılık alanlarına yeni iş fırsatlarının yaratılması hedefleniyor.

Albaraka Türk Genel Müdürlük binasındaki imza törenine Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Ahmet Yusuf, Libyan Foreign Bank Genel Müdürü Muhammed bin Yusuf ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ile çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Yusuf, imza töreninde yaptığı konuşmada, son 40 yıldır Libyan Foreign Bank ile çok iyi ilişkiler kurduklarını belirterek, özellikle bankacılık düzeyinde sendikasyon kredisi finansmanı, bankalar arası toptan mevduatlar, akreditiflerin çıkartılması ve onaylanması, belgeli krediler ve teminatlı işler alanlarında iş birliklerinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye’yi seçmelerinin iki sebebi bulunduğunu ifade eden Yusuf, şöyle devam etti:

“Birincisi, Bahreyn’de şu anda sıcaklık 45 derece. İkincisi ise (Albaraka Türk) şirketimiz çok başarılı. Her ne kadar Libyan Foreign Bank ile sözleşme imzalasak da LFB çok sayıda kurumu temsil ediyor. İmzaladığımız bu mutabakat anlaşması, hem grup hem de iştirakler düzeyinde yeni iş birlikleri yaratılmasına yönelik kapsamlı bir yol haritasının ilk adımını temsil ediyor. Ayrıca, mevcut ticari iş birliklerinin artırılmasının yanı sıra bir grubun bulunup diğerinin bulunmadığı ülkelerde de coğrafi ticaret finansman alanının genişletilmesi amacıyla yeni adımlar atılacaktır.”

– “Hedefimiz 300-400 milyon dolar”

Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Yusuf, “Libya ile ilgili hatırladığımız son haberler; Kaddafi’nin devrilmesi, iç savaş ve kaos… Libya’nın şu anki bankacılık durumu nedir? Bu anlaşma ile ne kadarlık bir hacmin oluşturması öngörülüyor?” sorusu üzerine, bu anlaşmanın para piyasaları plasmanlarını içerdiğini, hedeflerinin 300-400 milyon dolarlık bir hacme ulaşmak olduğunu bildirdi.

Yusuf, “Şu an 100 milyon dolara yakınız. Bu hacmi 300 milyon dolar daha artırmak istiyoruz. Libyalı bankalar iyi ilerleme kaydediyor ve uluslararası standartları uyguluyorlar. Libyan Foreign Bank, her ne kadar Libya’da olsa da yabancı statüde bir bankadır. Libya’nın dışındaki bankalarla iş yapıyorlar ve Libya pazarında çok iyi bir büyümeleri var. ABG olarak Libya’da bir temsilcilik istiyoruz. Umuyorum ki 2018 yılında bunu gerçekleştireceğiz. Bu yılın eylül ayında Fas’ta bir şirketimiz açılacak. Türkiye’de bankacılık sektöründe büyüme çok iyi.” şeklinde konuştu.

Libyan Foreign Bank’ın Türkiye’de ilk işlemini 1972 yılında Merkez Bankası ile Arap Türk Bankası’nı kurmak üzere temasa geçerek yaptığını hatırlatan Yusuf, Türkiye ile Libya arasındaki bankacılık ilişkilerinin 1970’li yıllara dayandığını söyledi.

– “Bizler siyasetçilerin yürüttüğü politikalara dahil değiliz”

Adnan Ahmet Yusuf, son dönemde Körfez ülkeleri arasında yaşanan siyasi gelişmelerin ticaret ve bankacılık alanına yansımasına ilişkin soru üzerine de, şunları kaydetti:

“Biz bankacıyız. Bizler siyasetçilerin yürüttüğü politikalara dahil değiliz. Ama umut ediyoruz ki en kısa sürede bu mesele düzeltilir ve çözüme kavuşturulur. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu ülkelere yaptığı ziyaretler sonrasında inşallah bu konu çözüme kavuşur. Bankacılar olarak, bütün Körfez ülkeleri ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha güçlenmesini umut ediyoruz. 40 yıldır bankacılık sektöründeyim. Bu coğrafyada büyük potansiyeller var. İş dünyası ve bankacılar olarak iş fırsatlarına odaklanmalıyız, siyasetten uzak durmalıyız. Çünkü siyasi meseleler hiçbir zaman çözüme kavuşmaz. Bir Bahreynli, Arap ve Orta Doğulu olarak umut ediyorum ki, bu konu çözüme ulaşır ve işler normal yolunda ilerler.”

Anlaşma ile hangi alanlarda yatırım yapılacağına ilişkin soru üzerine de Yusuf, “İslami banka olarak biz hisse senedi ya da borsada müdahil değiliz. Sukuk alanında yatırım yapıyoruz. Bizler reel ekonomiye katılmak istiyoruz. Reel ekonomiye katılırken, bunu yatırımlar, finansman projeleri ya da şirketler aracılığıyla yapmak istiyoruz. Albaraka Türk olarak gayrimenkul sektöründe birçok müzakere yaptık. Bugüne kadar 14 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Toplam yatırım miktarı 9 milyar doları buldu.” ifadelerini kullandı.

– “Yeni ihracat pazarları açılacak

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku da bankacılık sektörü açısından önemli bir iş birliğinin imza törenine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



Albaraka Türk’ün, Albaraka Bankacılık Grubu’nun bilanço ve karlılığa katkısı açısından en büyük iştiraki konumunda yer aldığına işaret eden Utku, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumu itibarıyla çok geniş bir coğrafyaya hitap ettiğini söyledi.



Utku, Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olan KOBİ’ler başta olmak üzere Türk iş dünyası temsilcilerinin iki kurum arasında imzalanan bu mutabakat kapsamında yeni ihracat pazarlarına açılma konusunda önemli fırsatlar elde edeceklerini vurguladı.



Afrika başta olmak üzere 28 ülkede ve 45’ten fazla finansal kurumla ortaklığı bulunan Libyan Foreign Bank ve iştiraklerinin geniş ticaret ağı dikkate alındığında Türk iş dünyası için yeni pazarların açılacağına dikkati çeken Utku, şunları kaydetti:



“Türk şirketlerinin önde gelen ticari finans ortağı olan Albaraka Türk’ün referanslarını daha da güçlendirecek ve sağlamlaştıracaktır. Bütün bu fırsatlara ek olarak devam eden ve hayata geçirilecek yeni altyapı yatırımları için Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıllarda yaklaşık 250 milyar dolarlık bir altyapı finansmanına ihtiyaç duyması bekleniyor. Ülkemizin enerji güvenliğini sağlama, depolama ve enerji nakli konusunda merkez olma hedefi dikkate alındığında bu alandaki mevcut projelerin uzun vadeli olarak fonlanması amacıyla bu anlaşma yeni imkanlar yaratacaktır. Bundan sonra Libya’da yeni birimler açılacak.”