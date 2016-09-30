Albay Canoldan Başkan Akkayaya veda ziyareti

31. İkmal Merkez Komutanı İkmal Albay Erdal Canol, İstanbul’a tayini çıkması nedeniyle Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya veda ziyaretinde bulundu.

2014 yılında Akşehir’e atama olan Albay Erdal Canol, İstanbul Milli Savunma Bakanlığı Kalite ve Idare Alan Başkanı olarak atandı. Akşehir’de atama yaptığı vakit her tarafında tüm kurum ve kuruluşlar ile güzel bir uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Albay Canol, Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek veda etti.

Belediye Başkanı Salih Akkaya’da Akşehir’de yaptığı çalışmalar için Albay Erdal Canol’a teşekkür ederek yeni tayin uygun başarılar diledi. Başkan Akkaya, Albay Canol’a Akşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan bir set hediye etti.