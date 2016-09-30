Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Albay Canoldan Başkan Akkayaya veda ziyareti

Albay Canoldan Başkan Akkayaya veda ziyareti

31.

30 Eylül 2016 Cuma, 11:36
albay-canoldan-baskan-akkayaya-veda-ziyareti

Benzer Konular

rektor-sahin-akademik-kurul-toplantisina-katildi
Rektör Şahin, Akademik Kurul Toplantısına Katıldı
konyada-gonullu-itfaiyecilik-tanitim-programi-yapildi
Konyada Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı yapıldı
vali-canbolat-gazeteciler-cemiyetini-ziyaret-etti
Vali Canbolat, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

31. İkmal Merkez Komutanı İkmal Albay Erdal Canol, İstanbul’a tayini çıkması nedeniyle Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya veda ziyaretinde bulundu.
2014 yılında Akşehir’e atama olan Albay Erdal Canol, İstanbul Milli Savunma Bakanlığı Kalite ve Idare Alan Başkanı olarak atandı. Akşehir’de atama yaptığı vakit her tarafında tüm kurum ve kuruluşlar ile güzel bir uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Albay Canol, Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek veda etti.
Belediye Başkanı Salih Akkaya’da Akşehir’de yaptığı çalışmalar için Albay Erdal Canol’a teşekkür ederek yeni tayin uygun başarılar diledi. Başkan Akkaya, Albay Canol’a Akşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan bir set hediye etti.

albay albay erdal canol Konya larende konya ziyareti

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi