Alçak gönüllülüğün simgesi: “Kahveci Baba”
NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin avlusunda bulunan Kahveci Baba'nın kabri, alçak gönüllülüğün simgesi olarak ayaklar altındaki konumuyla dikkati çekiyor.
Külliyenin ikinci avlusunda Aslanlı Çeşme'nin hemen karşısındaki mermerle kaplı yolda, yerinin bilinmesi açısından sadece üzerinde açık renkli mermer bulunan ve belli belirsiz yere bitişik konumdaki kabir, ziyaretçilerin çoğu tarafından fark edilemiyor. Kahveci Baba'nın kabrini fark edenler ise dua okuyarak kenarından geçip külliyedeki ziyaretine devam ediyor.
İnsanlığa hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşlik öğretileri sunan Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı 13. yüzyılda külliyede bulunan ve konuklar için kahve hazırladığı belirtilen Kahveci Baba'nın "Geceleri dergahta dibekte kahve döverek insanları rahatsız ettim. Beni ayak altına defnedin, ölümümden sonra da insanlar beni rahatsız etsin." dediği rivayet ediliyor.
– "Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol"
Alevi inancında "Ayakaltı olma" manası da taşıyan "Turab olma" özelliğini yansıtması açısından da Kahveci Baba'nın kabrinin kendi vasiyeti gereği bu şekilde yapıldığı belirtiliyor.
Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Genel Başkanı Mustafa Özcivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın "Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol" sözünün, Kahveci Baba ile adeta hayat bulduğunu söyledi.
Kahveci Baba'nın tevazuda zirve yapmış biri olduğunu ancak böylesine değerli bir şahsiyetin tanınmadığını dile getiren Özcivan, "Kahveci Baba, bizim kültürümüzde mütevazılığı simgeleyen bir şahsiyet. Her derviş mütevazıdır ama Kahveci Baba gibi dervişler azdır." değerlendirmesinde bulundu.
– "Tanıtmak için devlet desteği gerekir"
Kahveci Baba'nın Hacı Bektaş Veli felsefesine, kültürüne kendini feda eden bir kişi olduğunu anlatan Özcivan, şunları kaydetti:
"Maalesef ülkemizde bu tür felsefi düşünceler, alimler tanınmıyor. Devletin bu konuda desteği gerekli, büyük bir tanıtım kampanyası yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu kampanyalar yöresel derneklerin bütçesiyle olmuyor. Yetkili birimlerin sivil toplum kuruluşlarına destek olması gerekir. Kahveci Baba ve benzeri şekilde insani yönü ağır basan dervişlerin anlatılması lazım. Elbette önce felsefemizi uluslararası boyuta taşımak lazım. Ardından da bu kültürü özümsemiş şahsiyetlerin tanıtımına katkı sunmak gerekiyor. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığından destek bekliyoruz."
İlçede yaşayanlardan Veli Çelik, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ne her gün yüzlerce kişinin geldiğini ve yere bitişik kabri fark edemediklerini belirterek, "Çoğu kişiler mezarı fark etmiyor ve üstüne basarak geçebiliyor. Bakanlık ve bilim insanlarının bu kişilerin hayatlarını araştırıp tanıtması için üst seviyede çalışma yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Üzerine basıp geçtikten sonra Kahveci Baba'nın kabrini fark eden ziyaretçilerden Melik Şahbaz da bilmeden üzerine bastığı için çok üzüldüğü kabrin, belirgin hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
-
Film yapımcılarının yeni çekim merkezi: Zazadin Hanı
-
Para tekvandocunun protez kolu geleceğin mühendislerinden
-
Alçak gönüllülüğün simgesi: “Kahveci Baba”
-
Sakarya Caddesi yeşilleniyor
-
Gökyüzünün “ihtiyar delikanlıları”
-
Karaman'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.