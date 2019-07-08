Aldığı arsayı mezarlık için tahsis etti
NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu ilçesinde yaşayan hayırsever iş insanı Arif Varol, aldığı arsayı mezarlık olarak tahsis edilmek üzere bağışladı.
Derinkuyu Belediyesindeki törende, ilçe mezarlığı yanında bulunan 5 bin 262 metrekarelik arsayı satın alan Varol, tapuyu belediyeye devretti.
Törende konuşan Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ileriki süreçte önemli bir ihtiyaç haline gelecek olan kabristanlığın genişletilmesi konusunda verdiği destekten dolayı Varol'a teşekkür etti.
Aksoy, "Hayırsever iş adamı Arif Varol, arsayı satın alarak mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize ücretsiz olarak devretmişti. Kendisine ilçe halkımız adına teşekkür eder iş hayatında başarı dilerim." dedi.
Devir teslimin ardından Derinkuyu Kaymakamı Mert Kum ve Başkan Aksoy tarafından iş insanı Varol'a plaket takdim edildi.
-
Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü
-
Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan, Büyükkılıç'a ziyaret
-
Aldığı arsayı mezarlık için tahsis etti
-
Doğa dostu Araslar Burgazada kıyısını temizledi
-
Öğrenciler çalışma hayatını “Ahi esnafından” öğreniyor
-
Turkcell'den veri merkezlerine 2 milyar TL'lik yatırım
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]