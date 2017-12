Ali bin Nasuh Camisinin temeli dualarla atıldı

Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesinde gerçekleşen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Müftüsü İsmail İpek, Malkara İlçe Müftüsü Safi Çınar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk konuşması Ali Bin Nasuh Camisinin mimarı Kudret Çizen tarafından yapıldı. Çizen konuşmasında, caminin 3 kattan oluşacağını belirterek, yer tahsisini gerçekleştiren Malkara Belediyesi’ne teşekkür etti.

İl Müftüsü İsmail İpek de, “Bu caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje olmuş. Biz Allah’ın insan kullarıyız. Bizim birbirimizi sevmek, yanlışlara karşı durmak gibi görevlerimiz var” dedi.

“İslam dini her yere medeniyeti götürmüştür”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, bu caminin yapımına gönül veren tüm hayırseverleri tebrik etti. Albayrak, “Buraya gelmeden önce TESKİ’nin gerçekleştirdiği ağaçlandırma projesini başlattık. Orada da şunu söyledim; ‘Kıyamet koparken bile ağaç dikin’ diyen bir dinin mensubu olmak ne güzeldir. Cami bittikten sonra Malkara’ya her geldiğimde sabah namazını burada kılacağım. İslam dini medeniyet, barış ve kardeşlik dinidir. Biz birbirimize kenetlenmek durumundayız. İslam dini her yere medeniyeti götürmüştür. Peygamberimizin Veda Hutbesi dünyanın ilk İnsan Hakları Evrensel Beyannamesidir. Orada buyuruyor ki, ‘Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah’a olan saygı ve ibadettedir.’ Ne yazık ki dinimizi ve mensuplarını dünyada terörle bağdaştıran Batı’ya İslam dinin kardeşlik, barış dini olduğunu söylemek istiyorum. Allah yapılan bu hayırı kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Ali Bin Nasuh Cami Temel Atma töreni, yapılan konuşmaların ardından kurban kesimi, edilen dualar ve protokol üyelerinin butona basmasıyla son buldu.

Pir Ali Efendi

Pir Ali Efendi (Ali bin Nasuh), Osmanlı devri evliyâ ve ulemâsının büyüklerinden. İsmi, Pir Ali bin Nâsuh’dur. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 952 (miladi 1545) yılında Malkara’da vefat etti. Kabri vazife yaptığı mektebin bahçesinde defnedildi.

Vedat Bayraktar