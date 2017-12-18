Ali Fuad Başgil, vefatının 50’nci yılında sempozyum ile anılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Muhafazakar Düşünce Dergisi tarafından hazırlanan ve Genç Memur-Sen’in desteklediği Ali Fuad Başgil Sempozyumu 19 Aralık tarihinde Ankara bir otelde gerçekleşecek. Sempozyumun açılış konuşmaları; Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Muhafazakar Düşünce Dergisi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Serhat Buhari Baytekin tarafından gerçekleşecek. Sempozyumda Ali Fuad Başgil’in ve dönemimin fotoğraflarının yer alacağı bir resim sergisi açılacak. Ayrıca kısa bir belgesel gösterimi ve vefatının 50’nci yılı için hazırlanmış olan ‘Ali Fuad Başgil’e Armağan’ kitabı dinleyicilere ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.
Başgil’in fikri mirasının ele alınacağı sempozyumda Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Davut Dursun, Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Ejder Okumuş gibi önemli isimler konuşmacı olarak katılacak. Sempozyum 3 oturumdan oluşacak: ‘Bir Türk Entelektüeli Portresi: Başgil’, ‘Başgil’in Devlet, Hukuk ve Siyaset Anlayışı’ ve ‘Başgil’in Fikri Mirası ve Gençlerle Başbaşa.
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