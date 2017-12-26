Ali Şahin: “Başarılarımız devam edecek”

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Okulu’nu ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Ali Şahin, 2017 yılında milli takım olarak elde edilen başarıları değerlendirdi. Bu yıl, Türk Milli Takımı olarak yıldızlarda 3 dünya, 2 Avrupa şampiyonu çıkardıklarını, gençlerde 3 altın madalya elde ettiklerini, son dünya şampiyonasında ise büyükler kategorisinde 2 altın, 1 gümüş madalya kazandıklarını vurgulayan Şahin, “Tekvando Milli Takımı olarak tam anlamıyla, tam gaz gitmeye çalışıyoruz, eksiklerimiz vardır, yok değildir. Bunları da ileriye dönük olarak tamamlayacağız” dedi.

Tekvando sporunun artık günümüzde dünyada çok iddialı olarak yapılmaya başlandığını da vurgulayan Şahin, en küçük ülkelerde bile tekvandonun çalışıldığını, küçük ülkelerin bile başarılı sporcu çıkarabildiğine dikkat çekti. Devletlerin de aynı şekilde sporcularının Olimpiyat madalyası elde edebilmesi için çok büyük yatırımlar yaptığına vurgu yapan Şahin, “Biz de bu kalabalık topluluktaki kalitelileşmeyi sağlamaya çalışıyoruz ve bu gayretlerimizden sonuç alıyoruz. İnşallah başarılarımız 2018’de de devam edecek. Önümüzde Avrupa Büyükler Şampiyonası var. 2018’in başlangıcında, Türkiye şampiyonası ile başlangıç yapıyoruz. Bu şampiyona ile devir alacağız ve inşallah 5’inci ayda Rusya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olmayı düşünüyoruz. Şimdi ise, bir müsabakaya gideceğiz. Grand Slam diye yeni bir yarışma çıktı. Olimpiyatlara da vize vermesi muhtemel. Bu yarışmaya da dünyada önde olan 5 kızımız özel olarak davet edildi, inşallah burada başarılı olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

“Zeliha Ağrıs da buradan çıktı”

Şahin, Türkiye’de tekvando branşında faaliyet kulüplerden tekvando milli takımına sporcu kazandırabilmek için çalışmaları sürdürdüklerini de anlatırken, Beyşehir’in de son yıllarda milli takıma çok sayıda sporcu kazandıran bir ilçe haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye’nin pek çok yerinde Beyşehir gibi çalışan güzel kulüpler olduğunun da altını çizen Şahin, bunların arasından milli takıma en iyilerini seçebilmek için gayret gösterdiklerini, düzenledikleri ulusal müsabakalarda Türkiye’yi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil edebilecek yetenek ve kapasitedeki isimleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı. Şahin, “Tekvandoyu en iyi şekilde icra edebilen çocuklarımızı buralardan çıkarırken, uluslararası alanda da yarıştırıyoruz. Yoğun bir çalışma dönemleri var, gerek ulusal olsun, gerek uluslararası olsun. Onun için bu konuda emek harcayan antrenörlerimizin de işleri bu anlamda çok yoğun. Yıl içinde bu yarışmalardan parlayan çocuklarımızı uluslararası alanda test ederek, adım adım başarılara doğru gidiyoruz. Gerek yıldızlar, gerek gençler, gerekse büyükler olsun bu uzun dönem yarışmalarını tamamlayan çocuklarımız dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza atabiliyorlar. İşte son dünya şampiyonumuz Zeliha Ağrıs da Beyşehir’deki bu yuvadan çıktı. Bu çocuklar, şekillendirilmezse uluslararası başarılar gelmez, şu anda nasıl Zeliha için çalışıyorsak, bütün ülkemizdeki birinci olan, dereceye giren tüm çocuklarımıza da aynı ilgi ve alakayı gösteriyoruz, onların da başarılı olmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.