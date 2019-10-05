Alıç pazara indi
ANKARA (AA)- Sonbaharın gelmesiyle birlikte, doğada bulunan ve yetişen türler kendisini pazarda göstermeye başladı.
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen alıç, görselliğinin yanında, birçok derde deva olarak da biliniyor.
İlçenin yüksek kesimlerinden Alıç toplayarak pazara getiren Fahri Bilen, alıcın insan sağlığı açışından doğal olarak yetiştiği için önemli olduğunu söyledi.
Beypazarı’nın yüksek kesimlerinde oldukça görülen alıç, toplanmasının ardından pazara getirilip ipe dizilerek tespih şeklinde satışa sunuluyor.
Alıçın böbreklere iyi geldiğini belirten Fahri Bilen, "Alıç kalbe iyi geliyor. Ayrıca alıç turşusu ve sirkesi olur. Bunlar da insan sağlığı açısından çok önemli. Yüksek kesimlerden, yaylalardan toplayıp getirdiğimiz alıçları bir ipe dizerek, burada satışa sunuyoruz. Bir dizisini 4 lirada satıyoruz." dedi.
-
Tuncer Kaplan inşaatları inceledi
-
Vali Meral öğrencilerle sabah yürüyüşü yaptı
-
TÜRMOB Genel Kurulu gelecek hafta yapılacak
-
Alıç pazara indi
-
28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali
-
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.