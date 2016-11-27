KONYA (AA) – Konya’da otomobilin çarptığı üç çocuğundan ikisini kaybeden Çiçek çifti, evlatlarını kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

İki çocuklarını kaybeden Mehmet ile Aygül Çiçek çiftinin, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi’ndeki evlerinde hüzün hakim… Çifti, tek mutlu eden şey ise hayatlarını alt üst eden kazada yaralanan oğulları 10 yaşındaki İsmail’in hayat kalması. Çift, acılarını İsmail ve diğer iki kız çocuklarına sarılarak dindirmeye çalışıyor.

Bacaklarında kırıklar olan İsmail’in ise tedavisine evde devam ediliyor.

-“Çok çaresiz kaldım”

Baba Mehmet Çiçek, yaptığı açıklamada, yaşadıkları acıyı kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Kazadan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini belirten Çiçek, acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti.

İsmail’in hayatta kalmasına sevindiklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

“Kazadan sonra üçü de farklı hastanelere kaldırılmış. O hastaneden o hastaneye koştum. Çok çaresiz kaldım. Allah kimseye böyle acı göstermesin, kimsenin evine böyle bir ateş düşürmesin. Biz yandık kimse yanmasın. Ne gecemiz, ne gündüzümüz var. İsmail ‘baba kimle oynayacağım?’ diyor. Kazanın Allah’tan geldiğine inanıyoruz. Ama bu normal bir kaza değil. Husumetli iki kişi arabalarıyla birbirlerini kovaladığı sırada çocuklara çarpmış. Bir de arabalarından inip orada kavga ediyorlar. Bu trafik kazası değil caniliktir, katliamdır.”

Babaanne Peri Çiçek ise olayın yaşandığı gün üç kardeşin bir şeyler almak için evden markete çıktığını aktardı.

Bir süre sonra komşularının eve gelip çocuklara araba çarptığını söylediğini anlatan Çiçek, “Gittiğimizde orada yoklardı. Hemen hastaneye koştuk. Hepsi aracın altında kalmış. Acımız çok büyük.” diye konuştu.

İsmail ise okula gitmek istediğini dile getirdi.



Atilla M. idaresindeki 42 CFC 55 plakalı otomobil, 21 Ekim’de merkez Meram ilçesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’ndeki ışıklı kavşakta üç kardeşe çarpmış, kardeşlerden ikisi hayatını kaybetmişti.