YOZGAT (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Trabzon’da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün cenaze namazını kıldıran babası Kerim Çetingöz, metaneti ve teröre karşı verdiği mesajlarla örnek oldu.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde önceki gün şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran din görevlisi Çetingöz, namaz sonrası yaptığı konuşmada verdiği mesajlarla takdir topladı.

Çetingöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cenabı Allah ayeti kerimesinde buyuruyor ki, ‘Her nefis muhakkak ölümü tadacak.’ Ama er tadar ama geç tadar. Bu inancın ve idrakin içinde olduğum için Cenabı Allah’tan sabır istedim, o an için bana sabır verdi, cenaze namazını kıldırmaya müsaade eyledi. Ciğer acısı kolay değil, Allah hiçbir anne babaya yaşatmasın.” dedi.

Her kim yanlış yaptıysa, cezasının muhakkak kanun önünde verilmesi gerektiğini belirten Çetingöz, yaşadığı ülkeye sadık kalmayıp ihanet içinde bulunanlara lanet ettiğini söyledi.

– “Bu ülke bizim”

Çetingöz, şöyle devam etti:

“Bu ülke bizim. Bakın etrafımızdaki komşularımızın haline. Allah kimseyi ülkesiz, vatansız bırakmasın. İnsanlar perişan bir vaziyetteler. Kur’an bize, ‘Ey inananlar, tespih taneleri gibi dağılıp, parçalanıp bölünmeyin’ diyor. Bizlerin bölünüp çabuk yutulması için aramıza nifak sokuyorlar. Kur’an bize, ‘Mümin, müminin kardeşidir’ diyor. Kardeşin, kardeşe zarar vermemesi gerekir. O zaman bizde de eksiklikler var. Kur’an’ın içeriğini, bize getirdiklerini evlatlarımıza, nesillerimize iyi anlatmamız lazım. Neyin yanlış, neyin doğru olduğuna doğru yönlendirmemiz lazım.”

Hz. Muhammed’in “Her çoban sürüsünden mesul” mealindeki hadisini hatırlatan acılı baba, bir din görevlisi olarak cemaatinden, komşusundan, elinin ulaştığı herkesten sorumlu olduğunu dile getirdi.

Terörün her çeşidini lanetlediğini vurgulayan Çetingöz, şunları kaydetti:

“Bu ülkede yaşayıp da bu ülkeye ihanet etmesinler. Birileri bizi kullanır, çoluğumuzu çocuğumuzu işleri bittikten sonra hurdaya çıkmış bir araba gibi kaldırır atar. Kimse kendini kullandırtmasın. Hangi çeşit terör olursa olsun, hangi çeşit yanlış yönlendirme olursa olsun hepsi yanlıştır. Biz dik durduğumuz zaman, metanetimizi sağladığımız zaman, çoluğumuza çocuğumuza sahip çıktığımız zaman, Yüce Kur’an’ımıza sahip çıkıp, Allah’ın Resulünün sünneti seniyesini hayatımızda tatbik ettiğimiz zaman başkalarına ihtiyaç yoktur.”

Trabzon’un Maçka ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz için memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde cenaze töreni düzenlenmiş, oğlunun cenaze namazını kıldıran din görevlisi baba Kerim Cetingöz, “Ben evlat yetiştirdim bu vatan için. İsmini Osman Gazi koydum, bu ülkeyi kuran Osman Gazi’nin neslini devam ettirsin diye. Bir tane Osman Gazi ölür, bin tane Osman Gazi doğar. O hainler sanmasın ki Osman Gaziler biter. Biz, Yozgat’ın bağrından koşup gelen delikanlıyız. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir tanecik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan uğrunadır.” sözleriyle dikkati çekmişti.