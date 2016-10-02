alman-gazeteciler-kelebekler-vadisini-ziyaret-etti

Nürnberg Gazeteciler Kulübü, Konya Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret etti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin misafiri olarak Türkiye’de yer alan Nürnberg Gazeteciler Kulübü, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti. Almanya’nın Nürnberg kenti Gazeteciler Kulübü üyesi 20 gazeteci, Konya Tropikal Kelebek Bahçesini gezerek, kelebeklerin ve tropikal bitkilerin fotoğraflarını çekti.

Selçuklu Belediyesi kadar ülke turizmine kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, ayda 40 bin ziyaretçisi ile Türkiye’nin en fazla merak edilen mekanlarından biri haline geldi. Yerli ve tanıdık olmayan birçok turistin ziyaret rotasının başında bulunan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde, yaradılışın mucizesi olan 20 türde 10 bin kelebek uçuyor. Bahçe, kelebeklerin yanı sıra 98 türde 20 bin bitki ile ziyaretçilerine bozkırın ortasında tropikal bir bahçe sunuyor. Şehir içi ziyaretçilerin yanı sıra yerli ve tanıdık olmayan turistlerin de ilgi gösterdiği Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ayda 40 bin ziyaretçiye ulaştı. Bahçe, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.