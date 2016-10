Alman gazetecilerden Büyükşehire ziyaret

Konya ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin misafiri olarak Konya’ya gelen Almanya’nın Nürnberg şehrinden gazetecileri ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, esas ilkelerinin insanların huzur, mutluluk ve barış içinde yaşaması olduğunu belirterek, “Politikamızda sihirli kelime sevgidir. Hazreti Mevlana’nın bakış açısı çalışmalarımızın temelini oluşturuyor” dedi.

Konya ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin misafiri olarak Almanya’nın Nürnberg şehrinden gazeteciler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Alman gazetecilerle 12 yıldır karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından yapılan bu yılki ziyaretin büyük kasıt taşıdığını dile getirdi. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in basına her zaman destek olduğunu ve basın özgürlüğü açısından hiçbir can sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek, teşekkür etti.

“Bağları kuvvetlendirmek gerek”

Nürmberg Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sigi Zeluhefer, Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında yapılan ziyaretin bağları takviye etmek açısından manâlı olduğunu söyledi. Konya’nın seri gelişim içinde olan güzel bir büyük kasaba olduğunu belirten Zeluhefer, “Konya’nın barıştırma ve refah şehri olduğunu öğrendik. Bu açıdan Nürmberg ile benzerlik taşıyor. Iki Taraflı yönlerimiz var. Burada bulunduğumuz için mutluyuz” dedi.

“Türkiye ile Almanya’nın yakın bağları var”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’de Konya’daki basın mensuplarının keza kent hem de demokrasi kültürü, çoğulculuk ve hafıza hürriyeti açısından öneminin haberdar olduklarını söyledi. Türkiye ile Almanya’nın geçmişten bugüne yakın ilişki içinde olduğunu belirterek, Konya’da Almanya ile bağları yer alan 300 binden fazla insan olduğunu belirten Başkan Akyürek, 15 Temmuz darbe girişiminin gerisinde gerçekleşen ziyaretin demokrasiye destek anlamında önemli olduğunu kaydetti. Hayatın her alanında hizmet vermeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Akyürek, “Bizim için manâlı olan insanların mutluluğunun sağlanması. İnsanımızın rahat, mutluluk ve uzlaşma içinde yaşaması esas ilkemizdir. Politikamızda sihirli kelime sevgidir. Sevgi kavramı Konya’da fazla önemlidir. Hazreti Mevlana’nın bakış açısı çalışmalarımızın temelini oluşturuyor” diye konuştu.

Aç ve açıkta kimse kalmaması için çalışıyoruz

Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaları da anlatan Başkan Akyürek, Konya’da aç ve açıkta kimsenin kalmaması için çalıştıklarını, 80 binden fazla Suriyeli ve öteki ülkelerden mülteciye konut sahipliği yaptıklarını belirtti. Mültecileri misafir olarak gördüklerini ve o kadar muamele ettiklerini kaydeden Başkan Akyürek, onların da aç ve açıkta kalmaması için Konya halkı ve gönüllü kuruluşlarla gerekeni yaptıklarını söyledi. Alman gazetecilerin sorularını da cevaplayan Başkan Akyürek, ziyaretin sonunda misafirlerine Almanca ve Türkçe Mesnevi hediye etti.