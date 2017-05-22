Alman vatandaşı Suriyeli Meryem’in dramı

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli aktivist Younes Shasho’nun (28) Türkiye’de ikamet eden eşi Meryem ve çocukları Alaadin ve Muhiddin 16 Şubat 2017 tarihinde Alman vatandaşı oldu ve Ankara’daki Alman büyükelçiliğinden pasaportlarını aldı. sonradan Younes Shasho’nun Türkiye’de doğan iki çocuğu ve eşi pasaportlarını mühürletmek ve oturma izni almak için Almanya’ya gitti. güya, Almanya’daki havalimanında gözaltına alınan Meryem 5 sene Türkiye’ye antre yasağı olduğu ve Almanya’daki Türk büyükelçiliğinde ödenmesi gereken para cezası olduğunu öğrendi. sonradan Meryem’in Almanya’da bulunan ailesi, Almanya’daki Türk konsolosluklarında cezayı ödemeye çalışsa da kabul edilmedi ve cezanın Türkiye havalimanında ödenmesi gerektiği söylendi.

Gaziantep Havalimanında gözaltına alındı

Meryem ve iki oğlu 18 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye’de yaşayan eşi Younes Shasho’nun yanına her tarafta dönmek üzere Gaziantep Havalimanına geldi. İddiaya gör,e havalimanında polislerce gözaltına alınan Meryem’e ödenmesi gereken para cezasının olduğu söylendi.

Eşi ve çocukları için gereken para cezasını ödediğini oysa yalnız çocuklarını teslim alabildiğini söyleyen Younes Shasho, “Eşim Alman vatandaşı olduğu için ilk uçakla bitmiş Almanya’ya gönderilerek hudut dışı edilecek. 3 gündür çocuklarımla birlikte havalimanına gelip bekliyoruz. Çocuklarım daima gözyaşları içinde annelerini istiyorlar. Fakat maalesef gözaltından kurtaramadık. Eşim Meryem Almanya’ya gönderilirse 3 ve 4 yaşında olan çocuklarım burada annesiz kalacaklar’’ ifadelerini kullandı.

“Almanya’da PKK kadar korkutma ediliyorum’’

Suriye ve Avrupa’da PKK ve YPG’ye aleyhinde protestolara katılarak mücadele ettiği için ölüm tehditleri aldığını söyleyen Suriyeli aktivist Younes Shasho, “Ben de Alman vatandaşıyım ve Türkiye’de hem oturma keza alıştırma iznim var. Çocuklarımı alıp eşimle birlikte Almanya’ya gidebilirim lakin PKK ve YPG’ye karşı birçok protestoya katıldım, bir fazla kampanya başlattım. Oraya gittiğim süre PKK beni ölümle tehdit ediyor ve can güvenliğim olmadığı için orada yaşamak istemiyorum’’ diye konuştu.

Çocuklarının annesiz kalmasını istemediğini söyleyen Younes Shasho, Gaziantep Havalimanında gözaltında bulunan eşi Meryem’in özgür bırakılması için yetkililerden yardım bekliyor.