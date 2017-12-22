Almanya’daki Türk STK’lardan Kudüs açıklaması

BM Genel Kurulunan Kudüs kararıyla ilgili Almanya’da bulunan Türk sivil toplum kuruluşları değerlendirmede bulundu. ATİB Genel Başkanı İhsan Öner İHA muhabirine yaptığı açıklamada, BM’nin aldığı son kararda adalette bütünleşilebileceğini gösterdiğini, bunu da Amerika’nın tehditlerine rağmen yaptığını söyledi. Öner, “Hak yerini buldu manasında değerlendiriyorum bu olayı. Trump’ın tek taraflı olarak yapılan açıklaması, ben böyle karar verdim bütün dünya buna uymak zorunda, hayır kardeşim bütün dünya buna uymak zorunda değil. Aklını kiraya vermeyenler, tehdide aldırış etmeyenler işin doğrusunu biliyor ve o kararı da veriyor. Dolayısıyla BM, İslam ülkelerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği zirvede çıkan kararı tasdikler mahiyette bir karar almıştır. Bu bizleri sevindirmiştir. Her ne kadar hukuki bir bağlayıcılığı olmasa bile en azından dünyadaki ülkeler biz bunu bu şekilde kabul etmiyoruz demiştir ve haklı olanların tarafında yer aldığını bir kez daha teyit etmiştir” dedi.

“BM Kurulunda alınan karar birçok açıdan sevindiricidir”

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün de, “Genel Kurul’da güçlü olanın arzusuna göre değil, akla uygun olan karar alınmıştır. Oylamanın neticesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Genel Kurulu’nda alınan karar birçok açıdan sevindiricidir. İlk olarak, bu karar uluslararası toplumun ABD ve İsrail hükûmetlerinin yürüttükleri politikaya karşı çok açık ve net bir karşı duruş mahiyetindedir. Her iki taraf da artık hukuk çerçevesi içerisinde hareket etmeli, günübirlik hesaplardan uzak, sorumlu bir politika izlemelidir. Diğer ülkeleri finansal tehditlerle yıldırmaya çalışma hamlesi hazin bir şekilde başarısızlığa uğramıştır. Bu çok önemli ve ümit verici bir husustur; zira bu sefer güçlü olanın değil, hukuk ve aklın dediği olmuştur. İsrail ve ABD hükümetlerinin Kudüs meselesinde oldu bittiye getirip kabul ettirmeye çalıştıkları bu uygulama bölgenin huzuruna hizmet etmemekle birlikte, tam aksine çatışmaların sertleşmesine sebep olacaktır. Bizler bölgedeki insanların acısını daha da derinleştiren, yangına körükle giden her türlü adımı reddediyoruz. Buna karşın, barışa hizmet eden ve insanların yaşam şartlarını kalıcı olarak iyileştirmeye matuf bütün adımları sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Sinan Karamurat