Almanya'dan gelip Eskişehir'de gözleme yapmayı öğrendiler
ESKİŞEHİR (AA) – Almanya'nın Frankfurt kentinden değişim programı ile Eskişehir'e gelen bir grup genç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin projesi olan "Üretim Kampı" etkinliğine katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde İletişim ve Almanca derslerine katılan öğrenciler, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu ve Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni gezdi.
Merkez ilçe Tepebaşı'na bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi'nde çiftçilere tarlada çalışan gençler, domates toplayarak kabak kesti. Ekmek ve gözleme yapımı konusunda Kızılinlerli kadınlarla üretime katılan gençler, köy hayatını yaşayarak deneyimledi.
Frankfurt ile Eskişehir arasındaki kardeş şehir ilişkisinin önemine vurgu yapan konuklar, kısa süre içinde Eskişehirli gençleri Frankfurt'ta misafir edeceklerini kaydetti.
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Almanya'dan gelip Eskişehir'de gözleme yapmayı öğrendiler
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