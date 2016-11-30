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Alperen Ocaklarından Halep isteği

Alperen Ocaklarına tabi yaklaşık 100 birey Halep’te yaşanan iç savaşı protesto etmek için saat 21.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde toplandı.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 23:18
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Alperen Ocaklarına tabi yaklaşık 100 birey Halep’te yaşanan iç savaşı protesto etmek için saat 21.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde toplandı. Rusya Başkonsolosluğu önünde izah etmek isteyen gruba polis izin vermedi. sonradan Konsolosluk yakınında Halep’te ölen vatandaşlar için dualar okuyan grup daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Sloganlar atan grup adına bir izah etme yapan Kürşat Mican, “Avrupa’da üç beş birey ölüyor, bir tane çocuk öldü diye dünya ayağa kalkıyor. Bizim kardeşlerimiz her gün elli, yüz kişi, bunların birçoğu çocuk ve bayan, kimse sesini çıkartmıyor. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Allah rızası için bu vahşete bir dur deyin. Halep’teki katliama bir dur deyin. Bu ablukayı incitmek zorundayız. Bu abluka bu hafta içerisinde kırılmazsa kardeşlerimiz orada diri diri yakılacak, öldürecekler.

Halep’i de Fırat Kalkanı Operasyonu’na dahil etmenizi istiyoruz. Nasıl oysa Cerablus’ta operasyonlar düzenleniyorsa, Halep’te de aynı şekilde dahil olsun. Halep bizim için Trabzon, Samsun, İstanbul demektir” şeklinde konuştu. 

Murat Solak
 

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