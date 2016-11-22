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Alpler'in moda gösterisi Erciyes'te

– Avrupa’nın farklı yerlerinden gelen 10 ünlü dağ bisikletçisi, son yıllarda Avrupa’da Alpler’de sıkça yapılan “downhill” gösterisini Erciyes Dağı’nda gerçekleştirdi

22 Kasım 2016 Salı, 14:25
Alpler'in moda gösterisi Erciyes'te

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KAYSERİ (AA) – Avrupa’nın farklı yerlerinden gelen 10 ünlü dağ bisikletçisi, Erciyes’te oluşturulan downhill (iniş) parkurunda şov atlayışları yaptı.

Erciyes Dağı’nda iniş parkurunun yanı sıra kendileri için oluşturulan rampadan atlayan bisikletçilerin gösterileri adeta nefes kesti.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği master planının her geçen gün Erciyes’e değer kattığını belirtti.

Erciyes’i sadece kışın değil dört mevsim kullanılabilen bir turizm alanı yapmak, yerli ve yabancı turistleri çekmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Cıngı, “Türkiye’de ilk kez downhill parkuru yaptık. Özellikle Alpler’de son yıllarda moda olan bu bisiklet sürüş tarzı için yaptığımız bu pisti, dünyaya duyurmak istiyoruz.” diye konuştu.

Cıngı, dünyada bu alanda tanınmış sporcuları Erciyes’e getirdiklerini belirterek, “Avrupa’nın farklı yerlerinden gelen 10 sporcu, bugün şov atlayışları yaptı. Bu kapsamda bizim oluşturduğumuz parkuru da kullanıyorlar, serbest rota çizip bu rotalarda da pedal çeviriyorlar.” dedi.

– “Milyonlarca takipçileri var, onlarla paylaşacaklar”

Erciyes’e gelen sporcuların milyonlarca takipçisi olduğunu söyleyen Cıngı, şunları kaydetti:

“Bazı uluslararası bisiklet siteleri var. Burada sporcuların çektiği görüntüler, oluşturdukları haberler dünyada hızla yayılıyor. Biz de özellikle bu profesyonel sporcuları çekim ekipleriyle Erciyes’e getirdik. Burada olup biteni dünyaya anlatmak istiyorlar. Biz de bu arkadaşları getirip sosyal medya gücünden faydalanmak istiyoruz. Buradaki gösteri bittikten sonra sporcular şehir merkezinde, tarihi Talas ilçemizde ve daha sonra da Kapadokya’da sürüş yapacaklar. Bu etkinlikleri de sosyal medyadan hayran kitlesiyle paylaşarak tüm dünyaya, Türkiye’nin göbeğinde Kayseri’de, Erciyes Dağı’nda böyle bir imkan olduğunu anlatacaklar. Bu gibi aktiviteler devam ettikçe hem Erciyes’e hem de Kayseri’ye yerli ve yabancı turisti çekmeye devam edeceğiz.”

Cıngı, Erciyes’i bisikletin de merkezi haline getirme gibi bir vizyonları olduğunu, gelecek yıllarda bu hedefe ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

bisiklet Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı

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