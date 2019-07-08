Alt yapı çalışmaları için sözleşme imzalandı
YOZGAT (AA) – Yerköy Belediye Başkanlığı, 5 mahallenin alt yapı ve içme suyu çalışmaları için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, yılladır ilçenin sorunlarından olan içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları için ihale aşamasının bittiğini söyledi.
İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandığını ifade eden Yılmaz, "İlçemize bağlı 100. Yıl, Gençoğlu, 60 Evler, Hüyük ve Karacaşar mahallelerimizde yılladır sorun olan içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarımızın başlatılması için yapılan ihale sonucu yüklenici firma ile sözleşmemizi imzaladık. Bir hafta içinde yüklenici firmaya yer tahsisi yaptıktan sonra 300 gün içinde işler bitirilerek bize teslim edecek. Bu mahallelerimizin alt yapı çalışmaları bittikten sonra yol ve kaldırım çalışmalarına başlayacağız." dedi.
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Alt yapı çalışmaları için sözleşme imzalandı
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