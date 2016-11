Altay, “15 Temmuz en değerli şeyin insan kaynağı olduğunu gösterdi”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Proje Takviye programı zarfında gerçekleştirilen İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi (İLHAM) seminerleri başladı.

Selçuklu Belediyesi’nin destekleri ile İLHAM 2016-2017 eğitim yılı seminerlerine başladı. 3. yılına giren İLHAM seminerlerinin birincil konuğu Gazeteci-Yazar Akif Emre oldu. KTO Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Emre, “İnsan ve Mekan” sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. Seminere Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Yetim, Başkan vekili Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ile Gazeteci-Yazan Akif Emre katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TİMAV Genel Başkanvekili Muhiddin Okumuşlar, “Uygarlık varlığı var oluşu, bilgiyi kesin anlamlarla anlamlandırma çabasıdır. Tarihimiz her tarafında her bir dönemde her bir mekanda bambaşka tanımlara göre anlamlandırma çabaları değişiklikler göstermiştir. Biz bugünün insanları bugünün yaşayanları olarak hem düne keza geleceğe kendi tanımlarımıza göre her yerde hayatı anlamlandırabilme çabasına katkı olsun diye buna ilham versin diye başladığımız bir yolculuktur ilham” dedi.

TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Yetim ise, “Türkiye İmam Hatipliler Vakfı olarak 1994 yılından bu yanlamasına elimizin erdiği, gücümüzün yettiği ve gönlümüzün el verdiği ölçüde farklı alanlara yönlendirilmiş etkinlikler yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda TİMAV’ın var oluş amacını sizlerle bir cümleyle paylaşmak istiyorum. TİMAV özelde imam hatipliler, genelde ise din eğitimi, gençlik ve sosyal politikalar bağlamında bilgi, hafıza ve strateji üretmek üzere var olan bir vakıftır” ifadelerini kullandı.

“Sivil Toplum Kuruluşlarıyla çoğu proje yürütüyoruz”

Selçuklu Belediyesi kadar yürütülen proje yardım programına bütün sivil toplum kuruluşlarını ağırlama eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Biz millet kaynağı kullanıyoruz. Dolayısıyla övgü edilmesi gereken vatandaşlarımızdır. Selçuklu Belediyesi olarak sivil toplumlarla birçok proje yürütüyoruz. Bunu kurumsal hale getirip Aralık ayında proje başvurularını alıyoruz. Komisyon kadar yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen projeleri destekliyoruz. Geçen sene 127 tane proje başvurusu oldu bunlardan 27 tanesini destekleme kararı aldık. Bununla ilgili bir bütçe sınırlamamız değil, yeter fakat nitelikli projeler bize ulaşsın. Bütün sivil toplum kuruluşları ile proje yapmaya talip olduğumuzu buradan bir defa daha ilan edelim. Aralık ayı yaklaştı, tüm sivil toplum kuruluşlarından projelerini bekliyoruz” dedi.

“Çoğu şehre misal olacak bu projeyi devam ettireceğiz”

TİMAV ile bir yola çıktık diyen Başkan Altay, “TİMAV ile birlikte 3 yıldır sadece İLHAM Seminerleri değil, hikaye yarışması gibi birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Belediyeler şayet zinde ışık halkası geldiler, idareli yapıları güçlendi, birçok meslek yürütüyorlar ama insan kaynağı konusunda bizde can sıkıntısı çekiyoruz. Sivil toplum bu konuda bizim eksiğimizi tamamlıyor. 60’a yakın hocamızın ve koordinatörlerin ne kadar emek çektiğini, ne değin fedakarlıkta bulunduklarına bana kalırsa ben şahidim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu organizasyon fazla kolay bir iş değil. TİMAV ve İLHAM koordinatörlerimiz bu işi başarıyla yürütüyor. Gelecek sene, sonraki yıllarda da kurumsallığımız artarak devam edecek ve çoğu şehre örnek olacak bu projeyi devam ettireceğiz. TİMAV ve İLHAM koordinatörlerimize, Akif Emre Beye, değerli misafirlere ve bilhassa seminerlere katılan öğrencilere teşekkür ediyorum. Sizler olmazsanız bu programları yapmamız muhtemel yok. Bilhassa 15 Temmuz’da gördük oysa en kıymetli şey insan. İnsan kaynağını geliştiremezseniz, çok akıllı insanların bile memlekete ihanet içinde olduklarına tanıklık ettik. Onun için bizim için fazla değerlisiniz, sizlerin gelişimine katkı karşılamak için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Nezaket ve haya sahibi yetişmiş, nitelikli gençlere ihtiyacımız var”

“İmam Hatipler Akif’in ‘Asım’ın Nesli’ diye ifade ettiği bu vatana, bu bayrağa aşık, ilim sahibi, manevi değerlerine sahip çıkan insanları yetiştiren bir membadır” diyerek konuşmasına başlayan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Konya İmam Konuşmacı Lisesi’nin ilk kız mezunu olarak aranızda bulunmaktan övünç ve sevinç duyuyorum. Bugün sadece ülkemizin yok, ümmetin umudu olan kin ve nefretin değil, sevginin dilini konuşan, bölmenin ve çatışmanın değil, kardeşliğin timsali olan, edep ve haya sahibi yetişmiş, nitelikli gençlere ihtiyacımız var. ‘Vakit bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurunu taşıyan, araştıran, tartışan, vicdani ve ahlaki değerlere sahip nesiller yetiştirmek zorundayız. İşte bu noktada TİMAV’ın İmam Hatiplere ve gençlere verdiği yardım epeyce kıymetlidir. Çalışmalarını yakından takip ettiğimiz vakfın kıymetli projelerinden biri olan İLHAM Okumaları da bu gayede hepimize umut kaynağı olmakta, üniversite öğrencilerinin donanımlı, düşünen, sorgulayan birer kişi olmalarına katkı sağlamaktadır. Öz değerlerimize tabi, akıllı, kendine güvenen, ahlaklı ve vicdanlı bir neslin yetişmesine muavin olan projelerin sayısının artacağına inancıyla projede emeği geçen TİMAV’a, Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kulladı.

Gazeteci-yazar Akif Emre ise sunumunda medeniyetini canlı tutan özelliklerden, medeniyetin referans sisteminden, tarihsel tecrübe ve insanın sahip olması gereken özelliklerden ve medeniyetin insan için olduğundan bahsetti.