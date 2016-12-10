Altay: “2017de aynı kararlılık, azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2016 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Aralık ayının gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardındaki meclise seslenen Başkan Altay, “Bir yılı daha tamamlamış olduk. İnşallah bu sene yaşadıklarımızı bitmiş yaşamayız. Ülkemiz hakikaten şiddet bir dönemden geçti. Özellikle 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız hafızalarımızda hala canlılığını koruyor. Umuyorum ama milletimiz, ülkemiz bu tür tedirgin zamanlarla yeniden karşılaşmaz. Bugüne dek gördüğümüz en büyük hainliklerden birini yaşadık. Sonraki süreçte de FETÖ’nün temizlenmesi için devletimiz manâlı adımlar attı, atmaya da devam ediyor. Ülkemizi iyi bir geleceğe aranje etmek için yapılması gereken önemli işler var. Milletimizin ferasetiyle, birlik beraberliğiyle tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

“2016 yılı Selçuklu Belediyesi adına kayda değer işlerin başladığı, tamamlandığı, projelendiği bir yıl oldu” diyen Başkan Altay, “2017’de de inşallah defalarca birlikte daha çok çalışacağız, daha çok çaba edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin daha çok çalışmasını gerektiriyor. Biz de kurumsal olarak önemli hazırlıklar yaptık. Bir kısmının ihalesi yapılıyor, bir kısmı ihale aşamasına getirildi, bir kısmının da projeleri tamamlandı. 2017’de fazla manâlı projelerimizin tamamlandığına ve açıldığına şahitlik edeceğiz. Yeniden çok kayda değer projelerin başlangıcına şahitlik edeceğiz. Selçuklu, 600 binin üzerinde nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 16. ilçesi. Gelişmişlik endeksi ile Türkiye’nin en ileri ilçelerinden biri. Bu bağlamda yapacak fazla işimiz var ve standart oluşturmaya çaba ediyoruz. Bu işlerin tamamı belediye meclisimizin takviye ve gayretleriyle oluyor. Bugüne kadar ancak desteklerinizden nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. 2017 yılında da benzer kararlılık, azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Altay konuşmasının sonunda 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında meclise bilgilendirmede bulundu.