Altay, “Cuma buluşmaları halkla ilişkilerin en güzel örneği oluyor”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları zarfında Yazır Mahallesi sakinleri bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi kadar her hafta ayrı bir lokasyonda gerçekleşen Cuma buluşmaları devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın bu haftaki adresi Yazır Mahallesi oldu. Ecdad Camisinde kılınan Cuma namazının arkasından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen açlık ve önerileri dinledi. Başkan Altay’a ziyarette Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baştürk, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Cuma Buluşmalarının yürütülen belediyecilik faaliyetlerinin belirlenmesinde kayda değer bir yeri olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu’da Cuma buluşmalarına devam ediyoruz. 3 yıldır her hafta farklı bir mahalledeki camimizde hem cemaatle birlikte oluyoruz ayrıca de mahallenin isteklerini dinliyoruz. Gerçekte camiler ana amacına yerinde ayla geliyor. Çünkü dinimizde camiler Müslümanların görüşme ve istişare yeri. Selçuklu Belediyesi olarak her hafta bir mahallemizde cami cemaati ile cem oluyoruz. Sorunları ve şikayetleri dinliyor, hasbihal ediyoruz” dedi.

Cuma Buluşmaları ile Selçuklu’nun farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “3 yıldır Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak Belediye Başkanımızla birlikte Cuma günleri halkımızla bir araya geliyor ve istişareler yapıyoruz. Camiler şüphesiz ki şehrimizin insanlarıyla bir araya geldiğimiz en hoş mekanlar. Bu programlarda ayrıca sohbet ediyor keza de mahallelinin arzu ve önerilerini dinliyoruz. Fazla bereketli olan Cuma Buluşmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Selçuklu Belediyesi göre gerçekleştirilen Cuma Buluşmalarının vatandaşla bir araya gelme açısından kayda değer bir etkinlik olduğunu söyleyen AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baştürk, “Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle son 2 yılda camilere fazla öbür bir görev yükledi. Camiler her yaştan her gruptan insanların bir araya geldiği, dertlerini paylaştığı, sohbet ettiği yerler haline geldi. Selçuklu’da bunun en güzel örneğine şahit oluyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay öncülüğünde Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanımız Mustafa Hakan Özer’in ve ilçe teşkilatımızın katılımıyla her hafta bambaşka bir camide hemşehrilerimizle buluşuyor ve Selçuklu ailesi olarak alan halkının taleplerini karşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.