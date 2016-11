Altay, “Gençlikten aldığımız enerji ülkemizi daha ileri götürüyor”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) ait Mümine Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) ait Mümine Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu kadar düzenlenen deneyim paylaşımı programının konuğu oldu. Mümine Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen programda Başkan Altay, yurtta kalan öğrencilere mektep, iş ve aile hayatına ilişkin tecrübe ve tespitlerini aktardı.

Konya’da geçireceğiniz 4 yılda bu şehrin tarihini ve Selçuklu Medeniyetini araştırın diyen Başkan Altay, “Konya bir Selçuklu başkenti. Sultan Alparslan 1071’de Anadolu’nun kapılarını açmış ve burayı Müslüman-Türk yurdu haline getirmiş. Bu medeniyet, belki Moğol baskısıyla tarih sahnesinden erken bölünmüş lakin ecdadımız sadece ülkeleri fethetmemiş doğrusu bir uygarlık tasavvuru ortaya koymuş. Bugünlerde konuştuğumuz; insanların birlikte yaşaması, ayrılıklardan fazla birlikteliklerin yaşandığı bir medeniyeti ecdadımız o günlerde yaşatmış. Bu dek emniyet endişesi varken, İnce Minareli Medrese gibi bir üniversiteyi, Alaaddin Camisini yapı etmişler, Karatay Medresesini, Şifahaneleri inşa etmiş, bir taraftan da Anadolu’nun bir Müslüman yurdu olması için çaba göstermişler. Anadolu denince hemencecik akla gelen Hz. Mevlana, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi bütün kayda değer düşünürler Selçuklu döneminde yetişmiş insanlar. Konya’da çok artı sayıda Selçuklu eseri var. Konya, 1096’dan 1308’e değin Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmış bir kent. İnce Minareli Medrese’nin, Karatay Medresesinin önünden geçerken bu medeniyeti düşünün, İplikçi, Alaaddin Camilerinin havasını teneffüs edin. 800 yıl önce insanların nasıl bir medeniyet belirlemek için yola çıktıklarını hayal edin ve onların torunları olduğumuzu düşünün. Gerçekte üzerimizde nasıl bir mesuliyet olduğunun haberdar olmamız lazım” dedi.

“Eksiklerimizi değil fazlalıklarımızı görmeliyiz”

Ülke olarak son 10 yılda harika bir çaba gösterildiğini açıklayan başkan Altay, “Nasıl bir güreşçinin, bir boksörün ligi yükseldikçe rakipleri de güçlenir şuanda bizim durumumuzda o. Her yaşanan durum bir öncekinden daha adaleli oluyor, bundan daha fazlası olamaz diyoruz ama 15 Temmuz akşamı gördük oysa bundan daha fazlası da oluyormuş. Fiilen manâlı olan vatanını milletini seven insan yetiştirebilmek olduğunu gördük. Hatta eleştirdiğimiz insanlarla gerçekten aynı yere baktığımızı, kurşunların önüne birlikte gidebildiğimizi gördük. Şayet kılık, kıyafetinden nedeniyle ötekileştirdiğimiz, konuşmasından, hayat şeklinden dolayı eleştirdiğimiz insanlarla gerçekten ne kadar yakın olduğumuzu ve ne kadar da çok şey yapmamız gerektiğini, özellikle gençlik konusunda baştan kendimizi çek etmemiz gerektiğini gördük. Hiç kimse birilerine emanet edecek dek önemsiz değil. Mutlaka herkese sahip çıkmamız gerekiyor, ilk önce sizin kendinize sahip çıkmanız gerekiyor. Bu okuduğunuz okullardan da önemli. Çünkü biz son 10 yılda petrol bulmadık, elmas madenleri keşfetmedik. Gençlikten aldığımız enerjiyle, ülkenin oluşturduğu sinerjiyle dünyada bir yere geldik. Alan coğrafyasını görüyorsunuz. İran’da, Irak’ta, Libya’da, Darı’da yaşananlar, nerede Müslüman bir kalabalık varsa şuanda can sıkıntısı içinde. Biz bunu düzeltmek için mücadele sarf ediyoruz lakin bizim daha güçlü olmamız için sizlere ihtiyacımız var. Özellikle hanımlara ihtiyacımız var. Burada aldığınız kişisel gelişim eğitimlerini görür görmez fazla mutlu oldum. Çünkü yalnızca okul okumak, derslerle ilgilenmek yetmiyor aynı zamanda hayatı da öğrenmek gerekiyor. Çünkü bir sonraki nesli size itimat edeceğiz ve o nesil inşallah ümmetin kurtuluşu için uğraş sarf edecek. Memleketimizin geldiği nokta bizi peyderpey oraya götürüyor. Bunun için eksiklerimizi değil fazlalıklarımızı görmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Vakıf insanı olmamız gerekiyor”

Başkan Altay, “Okul başarılarınız manâlı ama başarmak için bir sosyal çevreye ihtiyacınız var. O çevre size birçok kapıyı açacaktır, birçok imkan sunacaktır. Anadolu’nun öbür yerlerinden geliyorsunuz ve bir arada 4 sene geçiriyorsunuz. Lütfen dostluklarınızı farklılıklar üzerine değil birliktelikler üstüne kurun. Hiç kimse sizin gibi elde etmek zorunda değil, birbirinizi ötekileştirmeyin, birbirinize sahip çıkın, hoş dostluklar kurun. Hepimizin vakıf insanı olmaya ihtiyacı var. Bu memleketin fedakarlık yapan insanlara ihtiyacı var. Konut hayatınızda, iş hayatınızda mutlaka diğer insanlara fayda sağlamak için gayret gösterin. Bu fedakarlıklar olmasa fazla güzel bedensel imkanlara sahip TÜRGEV yurtları olmazdı. Bundan 10 yıl önce bu imkanlar hayal bile değildi. 10 sene sonrada acilen hayal ettiklerimizin hakiki olması için sizin gayretinize ihtiyacımız var. Sizler ülkemizin yetişmiş insanlarısınız, memleketimize fayda sağlamak için fazla çaba göstereceğinize inancımız bütün. Buradaki imkanları iyi kullanın. Her hafta öbür konularda seminerler, eğitimler oluyor. Bu işler bir vakıf mantığıyla yürütülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepimizin tek bir hedefi ve amacı var, sizin daha iyi yetişmeniz. Daha iyi bir geleceğe ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu imkanlar dünyanın öyle çok ülkesinde mevcut değil. Madem bu kadar imkana sahibiz, bunun karşılığını görmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Altay, hem öğrencilere kendilerini geliştirmeleri, güzel sanatlarla ilgilenmelerini, bir veya birdenbire fazla tanıdık olmayan dil öğrenmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Davete olan katılımlarından dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden TÜRGEV Mümine Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdiresi Ayşegül Altuntaş, günün anısına Başkan Altay’a namına dikilen fidanın belgesini ibraz etti.