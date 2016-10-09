ALTAY, “Muharrem ayı birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olsun”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları dahilinde 1. Organize Sanayi esnaf ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi kadar her hafta farklı bir lokasyonda gerçekleşen Cuma buluşmaları devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın bu haftaki adresi 1. Organize Sanayi bölgesi oldu. 1. Organize Sanayi Camisinde kılınan Cuma namazının arkasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen açlık ve önerileri dinledi. Başkan Altay’a ziyarette AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bölüm müdürleri eşlik etti.

Vatandaşların Muharrem ayını kutlayan Başkan Altay, “Muharrem Ayı, İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı manâlı bir ay, paylaşmanın ve şükretmenin hatırlandığı kıymetli bir süre dilimidir. Rahmeti ve bereketi bol olan böylesine hoş bir avuç içi girmenin sevinci ve mutluluğu ile bütün hemşehrilerimizin ve İslam aleminin, Muharrem Ayını ve Hicri Yılbaşı’nı tebrik eder, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine temenni ederim” dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitimden sağlığa, kültürel faaliyetlerden spora birçok alanda proje ürettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin sene boyu spor yapmaları için çaba gösteriyoruz. Yaz aylarında çocuklarımıza hizmet eden kulübümüzden 26 tesiste, 14 branşta 10 bin çocuğumuz yararlandı. Kış Spor Okullarında da faaliyetlerimiz devam ediyor. 5 Eylül’de başlayan kış spor okullarında kayıtlarımız devam ediyor ve eğitimlerimiz 8 Ekim Cumartesi (yarın) başlıyor. Çocuklarını bizlere itimat eden velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızı kış spor okullarına eğlence ediyorum” dedi.