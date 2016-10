Altay, “Selçuklu Konyanın yükselen yıldızı”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu Bayan Kolları göre düzenlenen programda hanımlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu Kadın Kolları göre düzenlenen programda hanımlarla bir araya geldi. Kadın Kolları üyelerine Selçuklu Belediyesi kadar yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Altay, “Selçuklu Teşkilatı daima kurumsal yapısını korumuş, tekrar tekrar hazır bekleyen, sürekli çalışan bir teşkilattır” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu Kadın Kolları Başkanı Serpil Albeni ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci’nin de yer aldığı programda, Altay ve Özer bayan kolları üyelerinden gelen açlık ve önerileri dinledi.

Açılış ve selamlama konuşmasını yapan AK Parti Selçuklu Bayan Kolları Başkanı Serpil Albeni, teşkilatlar olarak kesintisiz çalışmalıyız, durmak söz konusu olamaz. sık sık toplantılarda bir araya geliyor ve teşkilat çalışmaları hakkında istişare ediyoruz. Bugün Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanımız Mustafa Hakan Özer de bizlere birlikte. Gerçekleştirdiğiniz toplantılar, konut ziyaretleri ve bugüne kadar gösterdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonrada, biliyorsunuz teşkilat işi durmaz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bayan Kolları, teşkilatımızın en önemli unsurlarından”

Son dönemde ülke olarak kesintisiz bir takım olaylar yaşadıklarını ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Seçimler oldu, Türkiye’nin dış işlerinde ve yakın komşularından kaynaklanan özel gündemler oldu ve 15 Temmuz sürecini defalarca birlikte yaşadık. Sanırım ülkemizde yaşananlar açısından son dönem değin yoğun bir dönem olmamıştır. Özellikle bu dönem görev yapan tüm teşkilat mensuplarımız, Türkiye’nin her yerinde, Konya’da ve şehrin en büyük yükünü çeken omurgası olarak Selçuklu’da çok önemli emek harcadı, gayret gösterdi. Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak, tüm kademelerimizle, bütün birimlerimizle bu süreci yönettiğimizi, elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve iyi bir temsilcilik gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte gösterdiğiniz gayretler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Selçuklu Kadın Kollarının ilçe teşkilatının en manâlı unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Özer, “Teşkilatımızda Kadın Kollarının yokluğu tekrar tekrar için bir eksiklik olur. Sağ olsun Başkanımız Serpil Hanımım şahsında bütün Kadın Kolları birimimiz, ihtiyacımız olduğu her dönem bizlerin yanında oldu ve uğurlu neticelerde pay sahibi oldu. Bayan Kolları, sahada insanlarla birebir irtibat kurma konusunda teşkilat birimlerimiz aralarında en önde olan birimimiz. Öteki birimlerimiz günün belirtilen saatlerinde açıklanmış bir kitleyle irtibat kurabilirken, bayan kollarımız sabahleyin akşama değin ev konut, mahalle semt gezerek teşkilat faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunu da ayrıca tercih sürecinde ayrıca de seçimden sonraki süreçte layıkıyla yerine getiriyorlar. İnşallah bundan sonra ancak süreçte de teşkilatımızın tüm kademeleri ve özellikle Belediye Başkanımızla benzer düzen ve birliktelik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sürekli çalışan bir teşkilatız”

Selçuklu’nun Konya’nın yükselen yıldızı olduğunu kaydeden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Teşkilatı her zaman kurumsal yapısını korumuş, daima hazırlanmış bekleyen, aralıksız çalışan bir teşkilat. Fazla şükür çalışmalarımız gayet iyi gidiyor ama yapacak daha fazla şey var. Bahardan itibaren daha yoğun bir belediyecilik çalışmasına başlayacağız. Selçuklu keza belediyesi keza de teşkilatıyla her zaman Konya’nın yükselen yıldızı oldu. Biz ne kadar çalışırsak çalışalım eğer teşkilatımız yanımızda değilse, bizi anlatmıyorsa başarılı olma şansımız yok. Bugüne dek bunu başardık. İlçe Başkanımıza, Kadın Kolları başkanımıza ve sizlere ayrı olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada benzer beraberlik ile devam edeceğiz” dedi.

“Çocuklara ve gençlere karşın faaliyetlerimizi arttıracağız”

Kadın Kolları üyelerine ailelerinden vakit ayırıp teşkilat çalışmalarına katıldıkları için hem teşekkür eden Başkan Altay, “15 Temmuz akşamı hepimiz gördük, memlekete sahip çıkmazsak hiçbirimiz evimizde gizli uyuma şansına sahip değiliz. Onun için vatan, halk müziği meselelerine daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bunları yaparken çocuklarımız da ihmal etmememiz gerekiyor. Birilerine teslim edilirse neler olacağı da açığa çıktı. Bu konuda da bilhassa gençlik faaliyetleri, sosyal etkinlikler gibi yoğun bir çalışma gerçekleştirmek lüzumlu. Zaten rutin belediyecilik hizmetleri bir standarda oturtuldu. Bundan sonradan daha fazla sosyal işler, gençlik faaliyetleri, çocuklarımızın eğitimleriyle ilgili işler devam edecek. Beşinci yılına giren SEDEP ile değerler eğitiminin ne dek kayda değer olduğunu, üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ne değin önemli olduğunu gördük ama pek çok genç var fakat yapacak çok şey var. İnşallah daima birlikte bu çalışmaları başaracağız” ifadelerini kullandı.

Tüm teşkilat kademeleri ve Selçuklu Belediyesi ile birlikte kurumsal bir ilçe olduklarını söyleyen AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı Teşkilatlanmadan Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci ise, “İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, Bayan ve Gençlik Kollarımızla birlikte çok hoş işlere imza atıyor ve güzel neticeler alıyoruz. Çalışmalarından nedeniyle tüm kademelerimize teşekkür ediyorum. Harmoni ve birliktelik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.