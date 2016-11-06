Altay, “Sille Anadolunun sayılı turizm merkezlerinden biri oldu”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Sille sakinleriyle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta ayrı bir lokasyonda gerçekleşen Cuma buluşmaları devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın bu haftaki adresi Sille oldu. Sille Ak Camisi’nde kılınan Cuma namazının gerisinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen arzu ve önerileri dinledi. Başkan Altay’a ziyarette AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Sille’yi Anadolu’daki sayılı turizm merkezlerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Başkan Altay, “Sille’de çoğu tarihi eserin restorasyonunu gerçekleştirdik. Ak, Dere, Mormi, Orta ve Subaşı camileri restore edilerek ibadete kazandırıldı. Avuç Içi Elenia Müzesi ve Zaman Müzesi restore edildi. Tarihe Vefa projesi zarfında restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Vakit Müzesi, Sille Deresi Projesinden sonradan bu yılda Tarihi Kentler Birliği göre düzenlenen, 47 belediyenin 83 proje ile katıldığı ‘Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Teşvik Yarışması’nda, Sille Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projeleri, devamlılık ödülü kazandı. Sille Deresi su tutma ve çevre düzenlemesi, taş kaplama, evlerin restorasyonu, çeşme restorasyonları, mağaralar bölgesinde arkeolojik temizlik, Iblis Köprüsü ıslahı ve aydınlatılması gibi birçok proje ile tarihi mirasa sahip çıkıyoruz” dedi.

Yürütülen çalışmaların Sille’ye katma değer sağladığını açıklayan Başkan Altay, “Sille Barajında çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Takriben 20 milyon TL’ye mülk olacak proje yüzde 90 oranında tamamlandı. Proje ile Sille Barajı, Konya’nın yeni piknik ve mesire alanına dönüşmüş olacak. Oradaki su ile Konya’yı buluşturmayı planlıyoruz” dedi.