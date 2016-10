Altemur Kılıç hayatını kaybetti

Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde yer alan evinde eşi Güzide Kılıç’la birlikte yaşamış 92 yaşındaki Altemur Kılıç, takriben 1 yıldır yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bilinci çoğunlukla kapalı olarak evinde ve hastanede tedavi altındaydı. Evinde bakımı sürerken durumu ağırlaşınca Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Dilekçe Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Altemur Kılıç kimdir?

1924 yılında Ankara’da doğan Kılıç, Atatürk’ün yaveri ve tabanca arkadaşı Kılıç Ali’nin oğlu, Türk futbolcu ve Teknik Direktör Gündüz Kılıç’ın kardeşidir. Robert Kolej ve New York New School For Social Research Okulu Siyasal Bilgiler Bölümünü tüketen Altemur Kılıç, uzun yıllar çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, yazı işleri müdürlüğü ve genel müdürlük yaptı. Devlet hizmetinde Washington ve Bonn Büyükelçilerinin Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. İki kere Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve bir kere da TRT’nin kurulması sürecinin başında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın radyo ve televizyonlardan sorumlu danışmanlığını yaptı. Birleşmiş Milletler Sekreteryasının Basın Bölümü’nde uzmanlıktan sonradan da UNICEF’in Avrupa Bürosu Enformasyon Bölümü müdürlüğünü yaptı. Birleşik Milletler nezdindeki Türkiye Kalıcı Temsilciliği’nde Orta Elçi olarak bulundu. 1980 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra TRT Yönetim Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu (RTÜK) üyeliği yaptı. “Turkey and The World” adıyla 1957 yılında Amerika’da, Türkiye’nin dış politikası konusunda yayınlanmış bir kitabının dışında “Titrek Pusula’, “Büyük Kürdistan Ufak Türkiye” ve “Kılıç’tan Kılıç’a Bir Dönemin Tanıklığı” adlı kitapları bulunmaktadır.