Altı ayda 3 bisikleti çalındı

KONYA (AA) – Konya’da yaşayan site görevlisi Ahmet Yürekli, son altı ayda ikisi elektrikli 3 bisikletini çalan hırsızların yakalanmasını istiyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi’ndeki bir sitenin görevlisi Ahmet Yürekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk elektrikli bisikletini geçen yıl ramazan ayında aldığını söyledi.

Ulaşımını bu araçla sağladığını anlatan Yürekli, “Evimin bahçesinde direksiyondan kilitli şekilde duruyordu. Sahurdan sonra baktığımda da duruyordu. Sabah kalktığımda yerinde bulamadım. Şoke oldum. Polise başvurdum ama hiçbir delil olmayınca hırsızı bulamadık. Aradan çok geçmeden de oğluma aldığım vitesli bisikleti çaldılar.” dedi.

Yürekli, bu duruma üzülen site sakinlerinin desteği ile yeni bir elektrikli bisiklet daha aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Geçen cuma günü Alaaddin Bulvarı’ndaki Rampalı Çarşı’ya geldim. Bisikletimi direksiyondan kitledim ve içeri girdim. Yaklaşık on dakika sonra dışarı çıktığımda bisikletimin yerinde olmadığını gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım, hangi tarafa koşacağımı bilemedim. Hemen polise haber verdim. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir kişinin bisikletimin direksiyon kilidini kırarak hiçbir şey olmamış gibi götürdüğü görülüyor. Elimizde 4-5 iş yeri güvenlik kamerası kayıtları var. Hırsızın bisikletimle gittiği güzergahta hemen arkasından benim gittiğim görülüyor. Doğru yönü tahmin etmişim ama nasipten çıkmış. Site sakinleri elektrikli bisiklet almam için ikinci defa yardım teklifinde bulundu. Bunu kabul etmedim. 6 ayda bir bisikleti çaldırıp yardım bekleyemem.”

Polisin, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.